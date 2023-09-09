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Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето - РИА Новости, 09.09.2023
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03:20 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/leto-1895127534.html
Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето
Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето - РИА Новости, 09.09.2023
Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето
Климатическое лето с дневными температурами до 24 градусов продлится до 14 сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:20
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москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Климатическое лето с дневными температурами до 24 градусов продлится до 14 сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С понедельника по среду с очень высокой вероятностью переменная облачность, без осадков, дневная температура 20-24 градуса, ночная – 6-11. В четверг еще тоже погода будет неплохая – 17-22 днем, ветер слабенький - августовская погода", - сказал Вильфанд. Синоптик добавил, что уже в пятницу, 22 сентября, ожидается небольшой кратковременный дождь, температура днем опустится до 15-20 градусов. В конце недели, по предварительным расчетам, прогнозируется заметное похолодание.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето

Вильфанд: климатическое лето в Москве продлится до 14 сентября

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПодземный переход в Москве
Подземный переход в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Подземный переход в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Климатическое лето с дневными температурами до 24 градусов продлится до 14 сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С понедельника по среду с очень высокой вероятностью переменная облачность, без осадков, дневная температура 20-24 градуса, ночная – 6-11. В четверг еще тоже погода будет неплохая – 17-22 днем, ветер слабенький - августовская погода", - сказал Вильфанд.
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Синоптик добавил, что уже в пятницу, 22 сентября, ожидается небольшой кратковременный дождь, температура днем опустится до 15-20 градусов. В конце недели, по предварительным расчетам, прогнозируется заметное похолодание.
 
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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