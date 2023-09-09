https://ria.ru/20230909/leto-1895127063.html

Вильфан назвал три самых жарких лета в России за историю метеонаблюдений

Вильфан назвал три самых жарких лета в России за историю метеонаблюдений - РИА Новости, 09.09.2023

Вильфан назвал три самых жарких лета в России за историю метеонаблюдений

Летний сезон 2023 года стал третьим в списке самых жарких в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T03:05

2023-09-09T03:05

2023-09-09T03:05

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

оон

антониу гутерреш

общество

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Летний сезон 2023 года стал третьим в списке самых жарких в России за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "На территории России, если осреднить весь температурный режим по всем городам и весям с 1 июня по 31 августа, оказывается, что лето нынешнего года – третье самое теплое в метеорологической летописи", - сказал Вильфанд. По его словам, более теплыми были летние сезоны 2021 и 2016 годов. При этом отдельно август 2023 года был самым жарким в истории. Синоптик отметил, что во всем Северном полушарии прошедшее лето было самым теплым. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что минувшее лето, в среднем по планете, было самым жарким за всю историю наблюдений.

https://ria.ru/20230905/pogoda-1894304950.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, оон, антониу гутерреш, общество