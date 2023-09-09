https://ria.ru/20230909/krt-1895091917.html

Ефимов: участок в районе Строгино Москвы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в районе Строгино Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 09.09.2023

Ефимов: участок в районе Строгино Москвы реорганизуют по программе КРТ

Участок на проспекте Маршала Жукова в столичном районе Строгино, который использовался неэффективно, реорганизуют в рамках программы комплексного развития... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:10

2023-09-09T12:10

2023-09-09T12:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Участок на проспекте Маршала Жукова в столичном районе Строгино, который использовался неэффективно, реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель московского мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что на сайте правительства столицы был опубликован соответствующий проект решения. По программе КРТ владение 17-63 на проспекте Маршала Жукова подлежит редевелопменту. В результате проведенных работ там будет возведено свыше 1,35 млн квадратных метров недвижимости различного назначения."Общий объем инвестиций в реорганизацию площадки превышает 144 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 5,5 млрд рублей. Благодаря реализации проекта в районе Строгино будет создано свыше 13 тысяч новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В материале отмечается, что в данное время на участке располагаются старые офисные здания, площадки для торговли, автобазы, автомастерские, мойки машин, складские помещения и прочие объекты. Кроме того, часть территории занята свалкой. Операторы города или инвестор, которого определят в результате торгов, смогут организовать редевелопмент данного участка.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на проспекте Маршала Жукова в рамках проекта будет возведено более 950 тысяч "квадратов" жилых зданий."Еще 400,5 тысячи "квадратов" будет занято под современные производства, общественно-деловые и соцобъекты. В том числе там появятся гостиница и детсады для 950 ребят, а также школы, которые смогут принять более 1,9 тысячи учеников", – рассказал Гаман.Как уточнили в пресс-службе, программа комплексного развития территорий помогает бывшим промышленным зонам и неэффективно используемым участкам обрести новую жизнь. Вместо них возводятся современные городские кварталы, где есть удобное жилье, новые дороги и вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов КРТ, совокупная площадь которых составляет порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что в городе реализуются 18 проектов комплексного развития территорий, 9 из них реорганизуют правообладатели.

https://ria.ru/20230906/reorganizatsiya-1894385497.html

https://ria.ru/20230907/krt-1894610637.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва