https://ria.ru/20230909/kriminal-1895034990.html

"Вдохновил Стивена Кинга". Самый жестокий маньяк США оставил новое послание

"Вдохновил Стивена Кинга". Самый жестокий маньяк США оставил новое послание - РИА Новости, 09.09.2023

"Вдохновил Стивена Кинга". Самый жестокий маньяк США оставил новое послание

Американского серийника Денниса Рейдера, убившего как минимум десять человек, заподозрили еще в нескольких преступлениях. О том, как детективы узнали о новых... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:00

2023-09-09T08:00

2023-09-09T08:11

канзас-сити (миссури)

оклахома

канзас

стивен кинг

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Американского серийника Денниса Рейдера, убившего как минимум десять человек, заподозрили еще в нескольких преступлениях. О том, как детективы узнали о новых эпизодах, — в материале РИА Новости.Собиратель трофеевКровавая серия убийцы из Канзас-Сити Денниса Рейдера, более известного как Б.Т.К. (от английского Bond. Torture. Kill. — Связывай. Пытай. Убивай), началась в середине семидесятых и продолжалась до девяностых.В дома маньяк проникал ночью, взламывая оконные рамы. Затем связывал хозяев и убивал. "Я никогда раньше не душил человека, поэтому не знал, какое давление на шею необходимо оказывать и как долго удерживать", — вспоминал он на суде свое первое преступление.Среди жертв были мужчины, женщины и даже дети. Так, например, Рейдер расправился с двумя девушками-коллегами, а однажды убил целую семью из четырех человек."Я понял, что не надел маску и они без проблем могут меня опознать, поэтому решил избавиться от ненужных свидетелей", — хладнокровно объяснял маньяк причину убийства.Однако, по мнению детективов, основной мотив преступлений был далеко не корыстным. Рейдеру просто нравилось убивать и наблюдать за агонией жертв. Иногда он делал посмертные фото и обязательно забирал какие-то вещи в качестве так называемых трофеев.После убийств тщательно избавлялся от улик: стирал отпечатки пальцев и сжигал одежду, в которой ходил "на дело".Зашифрованные письмаВнешне Рейдер ничем не выделялся: работал в компании по установке сигнализаций, был женат, воспитывал двоих детей, каждые выходные как "глубоко верующий человек" ходил в церковь. Никто не подозревал, что он — серийный убийца. Полицейские тем временем терялись в догадках и долгие годы безуспешно искали таинственного преступника.А тот всячески издевался не только над жертвами, но и над детективами — периодически посылал то в полицейские участки, то в редакции СМИ зашифрованные письма, где подробно описывал детали совершенных убийств. На этом однажды и погорел.В начале нулевых в прессе все чаще стали появляться сообщения, что Б.Т.К., вероятно, умер или попал в тюрьму за другие преступления. Иначе объяснить его более чем десятилетнее "молчание" не могли. Чтобы развеять это заблуждение, Рейдер отправил письмо в местный полицейский участок с электронной почты церкви, в которую регулярно ходил.Детективы без труда отследили адрес отправителя и таким образом вышли на подозреваемого. Его ДНК совпала с образцами, найденными на местах преступлений, — к тому времени криминалисты уже активно использовали генетические тесты.В итоге житель Канзас-Сити во всем сознался. В 2005-м за каждое преступление получил десять пожизненных сроков. Тогда ему было 60 лет. При этом, по закону штата, за маньяком сохранялось право на досрочное освобождение. История Рейдера прогремела на весь мир и вдохновила писателя Стивена Кинга на создание повести "Счастливый брак".Давняя пропажаНа днях в деле уже 78-летнего Б.Т.К. появились новые зацепки. Это произошло после того, как полиция вновь обследовала руины дома, где жил маньяк (само здание снесли бульдозером в 2006-м).Там обнаружили тщательно замаскированную под бетонным полом дверь в небольшой подвал.В яме лежало несколько женских вещей, принадлежавших, вероятно, убитым девушкам. Одна из них, по версии следствия, — 16-летняя Синтия Кини из Оклахомы. Известно, что она исчезла еще в далеком 1976-м. Тело не нашли до сих пор.Кроме того, детективы полагают, что Рейдер причастен еще к нескольким пропажам людей — как в Канзасе, так и в соседних штатах. Подробности в интересах следствия пока не раскрывают. Адвокат маньяка также отказывается что-либо комментировать. Молчит и серийник.На днях разговорить его попыталась родная дочь Керри Роусен. Она сама предложила помочь полицейским, когда узнала об обыске на руинах дома.Впервые за 18 лет с момента ареста Керри навестила отца в тюрьме. Однако на вопрос, причастен ли он к исчезновению Синтии и других, Рейдер ответил отрицательно."Если отец невиновен в этом, я буду его защищать, — заявила девушка американским журналистам. — Если виновен, то его надо пригвоздить к стенке. Я хочу, чтобы родные пропавших наконец узнали об их судьбе".Удастся ли связать найденные в подвале маньяка "трофеи" с пропавшими девушками, покажет экспертиза ДНК. Детективы, в свою очередь, уверены, что десятью фамилиями кровавый список Денниса Рейдера не ограничивается.

https://ria.ru/20230826/kriminal-1892246000.html

https://ria.ru/20230729/kriminal-1886680033.html

канзас-сити (миссури)

оклахома

канзас

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

канзас-сити (миссури), оклахома, канзас, стивен кинг