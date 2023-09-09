https://ria.ru/20230909/koridor-1895247034.html

США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор

США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор - РИА Новости, 09.09.2023

США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор

США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC), говорится в меморандуме... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:46

2023-09-09T22:46

2023-09-09T23:08

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индия

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ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC), говорится в меморандуме о взаимопонимании стран-участниц, текст которого обнародовал Белый дом. Согласно документу, ключевой целью этого проекта станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой. Как уточняется в меморандуме, IMEC будет включать в себя два отдельных коридора: восточный, который соединит Индию со странами Персидского залива, и северный, который соединит Персидский залив с европейскими государствами. Проект предполагает постройку железной дороги, которая в дополнение к другим маршрутам обеспечит экономически продуктивную сеть транзита.Таким образом страны-подписанты рассчитывают обеспечить беспрепятственную транспортировку товаров и услуг между Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой. Как указывается в документе, участники соглашения надеются, что новый коридор улучшит эффективность, снизит затраты, усилит экономическое единство, создаст новые рабочие места и уменьшит выбросы парниковых газов. Все это поспособствует преобразующей интеграции стран Азии, Европы и Ближнего Востока, отмечается в документе.

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индия

европа

персидский залив

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, индия, европа, персидский залив, в мире