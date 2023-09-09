США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор
США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия договорились о новом экономическом коридоре
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC), говорится в меморандуме о взаимопонимании стран-участниц, текст которого обнародовал Белый дом.
Согласно документу, ключевой целью этого проекта станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой. Как уточняется в меморандуме, IMEC будет включать в себя два отдельных коридора: восточный, который соединит Индию со странами Персидского залива, и северный, который соединит Персидский залив с европейскими государствами. Проект предполагает постройку железной дороги, которая в дополнение к другим маршрутам обеспечит экономически продуктивную сеть транзита.
Таким образом страны-подписанты рассчитывают обеспечить беспрепятственную транспортировку товаров и услуг между Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой. Как указывается в документе, участники соглашения надеются, что новый коридор улучшит эффективность, снизит затраты, усилит экономическое единство, создаст новые рабочие места и уменьшит выбросы парниковых газов. Все это поспособствует преобразующей интеграции стран Азии, Европы и Ближнего Востока, отмечается в документе.