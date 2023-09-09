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США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор - РИА Новости, 09.09.2023
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22:46 09.09.2023 (обновлено: 23:08 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/koridor-1895247034.html
США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор
США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор - РИА Новости, 09.09.2023
США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор
США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC), говорится в меморандуме... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:46
2023-09-09T23:08
цены на нефть
индия
европа
персидский залив
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC), говорится в меморандуме о взаимопонимании стран-участниц, текст которого обнародовал Белый дом. Согласно документу, ключевой целью этого проекта станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой. Как уточняется в меморандуме, IMEC будет включать в себя два отдельных коридора: восточный, который соединит Индию со странами Персидского залива, и северный, который соединит Персидский залив с европейскими государствами. Проект предполагает постройку железной дороги, которая в дополнение к другим маршрутам обеспечит экономически продуктивную сеть транзита.Таким образом страны-подписанты рассчитывают обеспечить беспрепятственную транспортировку товаров и услуг между Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой. Как указывается в документе, участники соглашения надеются, что новый коридор улучшит эффективность, снизит затраты, усилит экономическое единство, создаст новые рабочие места и уменьшит выбросы парниковых газов. Все это поспособствует преобразующей интеграции стран Азии, Европы и Ближнего Востока, отмечается в документе.
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индия
европа
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цены на нефть, индия, европа, персидский залив, в мире
Цены на нефть, Индия, Европа, Персидский залив, В мире
США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор

США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия договорились о новом экономическом коридоре

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC), говорится в меморандуме о взаимопонимании стран-участниц, текст которого обнародовал Белый дом.
Согласно документу, ключевой целью этого проекта станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой. Как уточняется в меморандуме, IMEC будет включать в себя два отдельных коридора: восточный, который соединит Индию со странами Персидского залива, и северный, который соединит Персидский залив с европейскими государствами. Проект предполагает постройку железной дороги, которая в дополнение к другим маршрутам обеспечит экономически продуктивную сеть транзита.
Таким образом страны-подписанты рассчитывают обеспечить беспрепятственную транспортировку товаров и услуг между Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой. Как указывается в документе, участники соглашения надеются, что новый коридор улучшит эффективность, снизит затраты, усилит экономическое единство, создаст новые рабочие места и уменьшит выбросы парниковых газов. Все это поспособствует преобразующей интеграции стран Азии, Европы и Ближнего Востока, отмечается в документе.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии
Вчера, 17:10
 
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