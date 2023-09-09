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Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР - РИА Новости, 09.09.2023
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09:05 09.09.2023 (обновлено: 09:24 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/kndr-1895146203.html
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР и выразил уверенность в совместном планомерном... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:05
2023-09-09T09:24
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР и выразил уверенность в совместном планомерном наращивании двусторонних связей стран на всех направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики... Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия", - добавил глава России.
https://ria.ru/20230909/parad-1895137246.html
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Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР

Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР и выразил уверенность в совместном планомерном наращивании двусторонних связей стран на всех направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
«
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики... Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.
"Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия", - добавил глава России.
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Ким Чен ЫнВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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