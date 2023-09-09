https://ria.ru/20230909/kndr-1895146203.html

Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР - РИА Новости, 09.09.2023

Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР и выразил уверенность в совместном планомерном... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:05

2023-09-09T09:05

2023-09-09T09:24

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР и выразил уверенность в совместном планомерном наращивании двусторонних связей стран на всех направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики... Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что отношения между РФ и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Кроме того, накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия", - добавил глава России.

https://ria.ru/20230909/parad-1895137246.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), в мире