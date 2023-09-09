https://ria.ru/20230909/kndr-1895134789.html

В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу

В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу - РИА Новости, 09.09.2023

В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу

Масштабное факельное шоу-парад прошло в ночь на субботу на площади имени Ким Ир Сена в честь 75-летия основания КНДР, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T06:51

2023-09-09T06:51

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СЕУЛ, 9 сен - РИА Новости. Масштабное факельное шоу-парад прошло в ночь на субботу на площади имени Ким Ир Сена в честь 75-летия основания КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Факельное представление молодежного авангарда КНДР прошло под лозунгом "Патриотическая молодежь, вперед во имя великого нашего государства!" С трибуны шоу посмотрели члены президиума политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхвэ Рён Хэ и Ли Бён Чхоль, кадры партии, правительства и силовых ведомств, ответственные секретари провинциальных комитетов ТПК, председатель ЦК Союза молодежи. Кроме того, на выступление были приглашены бывшие работники партии, военных ведомств, участники торжественных мероприятий по случаю 75-летия основания КНДР, в том числе члены партийной и правительственной делегации КНР, дипломаты РФ и КНР в Северной Корее, члены Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который прибыл в Пхеньян для участия в праздничном концерте. Масштабное шествие отрядов факельщиков заняло всю площадь Ким Ир Сена, выступление сопровождало световое шоу и музыка, в том числе "Гимн полководцу Ким Чен Ыну". Построения отрядов создали из факелов различные фигуры и надписи, включая изображения знамени КНДР, солнца, надписи "75 Процветай, Родина", "Непревзойденный герой", "Мы молоды", "1948-2023", "Всесторонне развитие" и другие. Закончилось представление салютом и всеобщим праздником с танцами молодежи.

https://ria.ru/20230909/sotrudnichestvo-1895134510.html

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