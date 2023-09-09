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В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу - РИА Новости, 09.09.2023
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06:51 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/kndr-1895134789.html
В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу
В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу - РИА Новости, 09.09.2023
В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу
Масштабное факельное шоу-парад прошло в ночь на субботу на площади имени Ким Ир Сена в честь 75-летия основания КНДР, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:51
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СЕУЛ, 9 сен - РИА Новости. Масштабное факельное шоу-парад прошло в ночь на субботу на площади имени Ким Ир Сена в честь 75-летия основания КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Факельное представление молодежного авангарда КНДР прошло под лозунгом "Патриотическая молодежь, вперед во имя великого нашего государства!" С трибуны шоу посмотрели члены президиума политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхвэ Рён Хэ и Ли Бён Чхоль, кадры партии, правительства и силовых ведомств, ответственные секретари провинциальных комитетов ТПК, председатель ЦК Союза молодежи. Кроме того, на выступление были приглашены бывшие работники партии, военных ведомств, участники торжественных мероприятий по случаю 75-летия основания КНДР, в том числе члены партийной и правительственной делегации КНР, дипломаты РФ и КНР в Северной Корее, члены Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который прибыл в Пхеньян для участия в праздничном концерте. Масштабное шествие отрядов факельщиков заняло всю площадь Ким Ир Сена, выступление сопровождало световое шоу и музыка, в том числе "Гимн полководцу Ким Чен Ыну". Построения отрядов создали из факелов различные фигуры и надписи, включая изображения знамени КНДР, солнца, надписи "75 Процветай, Родина", "Непревзойденный герой", "Мы молоды", "1948-2023", "Всесторонне развитие" и другие. Закончилось представление салютом и всеобщим праздником с танцами молодежи.
https://ria.ru/20230909/sotrudnichestvo-1895134510.html
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китай, россия, пхеньян, ким ир сен, ким чен ын
Китай, Россия, Пхеньян, Ким Ир Сен, Ким Чен Ын
В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу

ЦТАК: в КНДР в честь 75-летия основания страны ночью прошло факельное шоу-парад

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с флагом КНДР
Мужчина с флагом КНДР - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 сен - РИА Новости. Масштабное факельное шоу-парад прошло в ночь на субботу на площади имени Ким Ир Сена в честь 75-летия основания КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Факельное представление молодежного авангарда КНДР прошло под лозунгом "Патриотическая молодежь, вперед во имя великого нашего государства!"
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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С трибуны шоу посмотрели члены президиума политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхвэ Рён Хэ и Ли Бён Чхоль, кадры партии, правительства и силовых ведомств, ответственные секретари провинциальных комитетов ТПК, председатель ЦК Союза молодежи. Кроме того, на выступление были приглашены бывшие работники партии, военных ведомств, участники торжественных мероприятий по случаю 75-летия основания КНДР, в том числе члены партийной и правительственной делегации КНР, дипломаты РФ и КНР в Северной Корее, члены Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который прибыл в Пхеньян для участия в праздничном концерте.
Масштабное шествие отрядов факельщиков заняло всю площадь Ким Ир Сена, выступление сопровождало световое шоу и музыка, в том числе "Гимн полководцу Ким Чен Ыну".
Построения отрядов создали из факелов различные фигуры и надписи, включая изображения знамени КНДР, солнца, надписи "75 Процветай, Родина", "Непревзойденный герой", "Мы молоды", "1948-2023", "Всесторонне развитие" и другие.
Закончилось представление салютом и всеобщим праздником с танцами молодежи.
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КитайРоссияПхеньянКим Ир СенКим Чен Ын
 
 
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