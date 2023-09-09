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В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу
В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу - РИА Новости, 09.09.2023
В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу
Масштабное факельное шоу-парад прошло в ночь на субботу на площади имени Ким Ир Сена в честь 75-летия основания КНДР, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:51
2023-09-09T06:51
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СЕУЛ, 9 сен - РИА Новости. Масштабное факельное шоу-парад прошло в ночь на субботу на площади имени Ким Ир Сена в честь 75-летия основания КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Факельное представление молодежного авангарда КНДР прошло под лозунгом "Патриотическая молодежь, вперед во имя великого нашего государства!" С трибуны шоу посмотрели члены президиума политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхвэ Рён Хэ и Ли Бён Чхоль, кадры партии, правительства и силовых ведомств, ответственные секретари провинциальных комитетов ТПК, председатель ЦК Союза молодежи. Кроме того, на выступление были приглашены бывшие работники партии, военных ведомств, участники торжественных мероприятий по случаю 75-летия основания КНДР, в том числе члены партийной и правительственной делегации КНР, дипломаты РФ и КНР в Северной Корее, члены Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который прибыл в Пхеньян для участия в праздничном концерте. Масштабное шествие отрядов факельщиков заняло всю площадь Ким Ир Сена, выступление сопровождало световое шоу и музыка, в том числе "Гимн полководцу Ким Чен Ыну". Построения отрядов создали из факелов различные фигуры и надписи, включая изображения знамени КНДР, солнца, надписи "75 Процветай, Родина", "Непревзойденный герой", "Мы молоды", "1948-2023", "Всесторонне развитие" и другие. Закончилось представление салютом и всеобщим праздником с танцами молодежи.
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китай, россия, пхеньян, ким ир сен, ким чен ын
Китай, Россия, Пхеньян, Ким Ир Сен, Ким Чен Ын
В КНДР в честь 75-летия основания страны прошло масштабное факельное шоу
ЦТАК: в КНДР в честь 75-летия основания страны ночью прошло факельное шоу-парад
СЕУЛ, 9 сен - РИА Новости. Масштабное факельное шоу-парад прошло в ночь на субботу на площади имени Ким Ир Сена в честь 75-летия основания КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Факельное представление молодежного авангарда КНДР прошло под лозунгом "Патриотическая молодежь, вперед во имя великого нашего государства!"
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С трибуны шоу посмотрели члены президиума политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чхвэ Рён Хэ и Ли Бён Чхоль, кадры партии, правительства и силовых ведомств, ответственные секретари провинциальных комитетов ТПК, председатель ЦК Союза молодежи. Кроме того, на выступление были приглашены бывшие работники партии, военных ведомств, участники торжественных мероприятий по случаю 75-летия основания КНДР, в том числе члены партийной и правительственной делегации КНР
, дипломаты РФ
и КНР в Северной Корее, члены Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который прибыл в Пхеньян
для участия в праздничном концерте.
Масштабное шествие отрядов факельщиков заняло всю площадь Ким Ир Сена, выступление сопровождало световое шоу и музыка, в том числе "Гимн полководцу Ким Чен Ыну
".
Построения отрядов создали из факелов различные фигуры и надписи, включая изображения знамени КНДР, солнца, надписи "75 Процветай, Родина", "Непревзойденный герой", "Мы молоды", "1948-2023", "Всесторонне развитие" и другие.
Закончилось представление салютом и всеобщим праздником с танцами молодежи.
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