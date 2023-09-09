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СМИ: Белый дом в 2021 году отругал Клинтон за прошение Зеленского об услуге - РИА Новости, 09.09.2023
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01:25 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/klinton-1895122810.html
СМИ: Белый дом в 2021 году отругал Клинтон за прошение Зеленского об услуге
СМИ: Белый дом в 2021 году отругал Клинтон за прошение Зеленского об услуге - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: Белый дом в 2021 году отругал Клинтон за прошение Зеленского об услуге
Белый дом в 2021 году отругал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что она обратилась к украинским властям с просьбой помочь с эвакуацией афганок, сообщает... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T01:25
2023-09-09T01:25
в мире
афганистан
киев
кабул (город)
хиллари клинтон
джейк салливан
джастин трюдо
талибан
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белый дом в 2021 году отругал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что она обратилась к украинским властям с просьбой помочь с эвакуацией афганок, сообщает газета Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра Last Politician ("Последний политик"). Согласно книге, у Клинтон был список женщин, которые могли стать жертвами талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) после вывода американских войск из Афганистана. Она позвонила эмиру Катара с просьбой сопроводить автобусы с женщинами через КПП талибов. Помимо этого, Клинтон обратилась в офис Зеленского, чтобы попросить Киев о транспорте. "Клинтон позвонила советнику... Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор", - приводит издание слова из книги. Советник американского президента Джейк Салливан упрекнул Клинтон за ее действия, на что она ответила, что не стала бы звонить украинским властям, если бы это сделал Белый дом. Затем экс-госсекретарь заверила Салливана, что будет согласовывать свои действия с американской администрацией, хотя Клинтон уже успела связаться с лидерами других стран, в частности с премьером Канады Джастином Трюдо и премьером Албании Эди Рамой. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230515/fbr-1872027533.html
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афганистан
киев
кабул (город)
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в мире, афганистан, киев, кабул (город), хиллари клинтон, джейк салливан, джастин трюдо, талибан, оон
В мире, Афганистан, Киев, Кабул (город), Хиллари Клинтон, Джейк Салливан, Джастин Трюдо, Талибан, ООН
СМИ: Белый дом в 2021 году отругал Клинтон за прошение Зеленского об услуге

Hill: из-за просьбы к Зеленскому Клинтон в 2021 году вызвала гнев Белого дома

© AP Photo / Patrick SemanskyАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон
Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белый дом в 2021 году отругал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что она обратилась к украинским властям с просьбой помочь с эвакуацией афганок, сообщает газета Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра Last Politician ("Последний политик").
Согласно книге, у Клинтон был список женщин, которые могли стать жертвами талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) после вывода американских войск из Афганистана. Она позвонила эмиру Катара с просьбой сопроводить автобусы с женщинами через КПП талибов. Помимо этого, Клинтон обратилась в офис Зеленского, чтобы попросить Киев о транспорте.
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"Клинтон позвонила советнику... Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор", - приводит издание слова из книги.
Советник американского президента Джейк Салливан упрекнул Клинтон за ее действия, на что она ответила, что не стала бы звонить украинским властям, если бы это сделал Белый дом. Затем экс-госсекретарь заверила Салливана, что будет согласовывать свои действия с американской администрацией, хотя Клинтон уже успела связаться с лидерами других стран, в частности с премьером Канады Джастином Трюдо и премьером Албании Эди Рамой.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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В миреАфганистанКиевКабул (город)Хиллари КлинтонДжейк СалливанДжастин ТрюдоТалибанООН
 
 
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