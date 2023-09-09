https://ria.ru/20230909/kitay-1895139602.html

Россия ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях

Россия ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях - РИА Новости, 09.09.2023

Россия ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях

Россия ожидает, что по итогам запланированного на октябрь форума по китайской инициативе "Один пояс, один путь" будут достигнуты новые договорённости об... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:18

2023-09-09T08:18

2023-09-09T08:18

экономика

россия

китай

азия

георгий зиновьев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что по итогам запланированного на октябрь форума по китайской инициативе "Один пояс, один путь" будут достигнуты новые договорённости об инвестициях, в настоящий момент две страны активно работают над проектами на сумму более 160 миллиардов долларов, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. "Имеющаяся в нашем распоряжении статистика российско-китайских капиталовложений свидетельствует, что двустороннее инвестиционное сотрудничество продолжает успешно развиваться. По крайне мере, каких-либо негативных изменений на этом треке мы не наблюдаем – взаимодействие ведется в нормальном конструктивном ключе", - сказал Зиновьев. "Всего в "портфеле" российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более 160 миллиардов долларов, все они находятся в активной проработке", - добавил он. В частности, по его словам, "хорошие результаты" у проектов с китайским участием по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Зиновьев напомнил, что в первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60% и в этом есть немалая заслуга арктических проектов. Также, отметил дипломат, продолжается работа по сопряжению китайской инициативы "Один пояс, один путь". "В октябре в Пекине пройдет очередной форум "Один пояс, один путь", участие в котором планируют принять руководители ряда российских экономических ведомств и крупных компаний. Уверен, что по его итогам будут достигнуты новые значимые договоренности, в том числе в инвестиционной сфере", - заключил дипломат. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230909/dedollarizatsiya-1895132624.html

https://ria.ru/20230909/uregulirovanie-1895139313.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, азия, георгий зиновьев