Россия ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях
МИД: Россия в октябре ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что по итогам запланированного на октябрь форума по китайской инициативе "Один пояс, один путь" будут достигнуты новые договорённости об инвестициях, в настоящий момент две страны активно работают над проектами на сумму более 160 миллиардов долларов, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"Имеющаяся в нашем распоряжении статистика российско-китайских капиталовложений свидетельствует, что двустороннее инвестиционное сотрудничество продолжает успешно развиваться. По крайне мере, каких-либо негативных изменений на этом треке мы не наблюдаем – взаимодействие ведется в нормальном конструктивном ключе", - сказал Зиновьев.
"Всего в "портфеле" российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более 160 миллиардов долларов, все они находятся в активной проработке", - добавил он.
В частности, по его словам, "хорошие результаты" у проектов с китайским участием по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Зиновьев напомнил, что в первом полугодии экспорт российского СПГ в физическом выражении вырос более чем на 60% и в этом есть немалая заслуга арктических проектов. Также, отметил дипломат, продолжается работа по сопряжению китайской инициативы "Один пояс, один путь".
"В октябре в Пекине пройдет очередной форум "Один пояс, один путь", участие в котором планируют принять руководители ряда российских экономических ведомств и крупных компаний. Уверен, что по его итогам будут достигнуты новые значимые договоренности, в том числе в инвестиционной сфере", - заключил дипломат.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.