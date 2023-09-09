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Русский Халк установил рекорд по буксировке автомобиля - РИА Новости, 09.09.2023
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19:59 09.09.2023 (обновлено: 21:19 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/khalk-1895232866.html
Русский Халк установил рекорд по буксировке автомобиля
Русский Халк установил рекорд по буксировке автомобиля - РИА Новости, 09.09.2023
Русский Халк установил рекорд по буксировке автомобиля
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории отечественного спорта... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:59
2023-09-09T21:19
кисловодск
россия
сергей агаджанян
общество
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории отечественного спорта отбуксировал в гору автомобиль, разорвав при этом четыре медицинские грелки, сообщил РИА Новости его коллега, чемпион мира по стронгмену, сильнейший человек России 2022 года Давид Шамей. &quot;Русский Халк отбуксировал на возвышенность длиной 44,4 метра автомобиль весом более двух тонн, одновременно надув до разрыва при буксировке четыре медицинские грелки. На это ушло 2,17 минуты&quot;, — сказал он.По словам Шамея, такая задача — экстремально сложная и невероятная не только с точки зрения обывателей, но и для опытных спортсменов. Он отметил, что Агаджаняну пришлось, преодолевая законы физики, тянуть транспорт в гору, прилагая огромные усилия. При этом надувание грелок при буксировке делало эту задачу и вовсе "запредельной и нереальной", подчеркнул атлет.Он добавил, что работать в горку тяжело с любым снарядом, тем более при наличии у этого снаряда колес, стремящихся укатить его в другую сторону. "А еще тяжелее этот процесс становится от наличия в зубах грелки, которую нужно надуть, ведь в ответ она пытается надуть тебя, получается, в этом упражнении все было против спортсмена, но он справился", — сказал Шамей.Уточняется, что событие произошло в Кисловодске. Рекорд зафиксировала Международная федерация стронгмена — World Strongman.
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кисловодск, россия, сергей агаджанян, общество
Кисловодск, Россия, Сергей Агаджанян, Общество
Русский Халк установил рекорд по буксировке автомобиля

Новый рекорд Русского Халка: двухтонная машина поднята в гору, разорваны грелки

© Фото : предоставлено Сергеем АгаджаняномСергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда
Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : предоставлено Сергеем Агаджаняном
Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории отечественного спорта отбуксировал в гору автомобиль, разорвав при этом четыре медицинские грелки, сообщил РИА Новости его коллега, чемпион мира по стронгмену, сильнейший человек России 2022 года Давид Шамей.
«

"Русский Халк отбуксировал на возвышенность длиной 44,4 метра автомобиль весом более двух тонн, одновременно надув до разрыва при буксировке четыре медицинские грелки. На это ушло 2,17 минуты", — сказал он.

© Фото : предоставлено Сергеем АгаджаняномСергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок
Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : предоставлено Сергеем Агаджаняном
Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок
По словам Шамея, такая задача — экстремально сложная и невероятная не только с точки зрения обывателей, но и для опытных спортсменов. Он отметил, что Агаджаняну пришлось, преодолевая законы физики, тянуть транспорт в гору, прилагая огромные усилия. При этом надувание грелок при буксировке делало эту задачу и вовсе "запредельной и нереальной", подчеркнул атлет.
Он добавил, что работать в горку тяжело с любым снарядом, тем более при наличии у этого снаряда колес, стремящихся укатить его в другую сторону.
© Фото : предоставлено Сергеем АгаджаняномСергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок
Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : предоставлено Сергеем Агаджаняном
Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок
"А еще тяжелее этот процесс становится от наличия в зубах грелки, которую нужно надуть, ведь в ответ она пытается надуть тебя, получается, в этом упражнении все было против спортсмена, но он справился", — сказал Шамей.
Уточняется, что событие произошло в Кисловодске. Рекорд зафиксировала Международная федерация стронгмена — World Strongman.
© Фото : предоставлено Сергеем АгаджаняномСергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок
Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : предоставлено Сергеем Агаджаняном
Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк во время установления рекорда по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием до разрыва медицинских грелок
 
КисловодскРоссияСергей АгаджанянОбщество
 
 
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