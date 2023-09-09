https://ria.ru/20230909/khalk-1895232866.html

Русский Халк установил рекорд по буксировке автомобиля

Русский Халк установил рекорд по буксировке автомобиля - РИА Новости, 09.09.2023

Русский Халк установил рекорд по буксировке автомобиля

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории отечественного спорта... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T19:59

2023-09-09T19:59

2023-09-09T21:19

кисловодск

россия

сергей агаджанян

общество

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории отечественного спорта отбуксировал в гору автомобиль, разорвав при этом четыре медицинские грелки, сообщил РИА Новости его коллега, чемпион мира по стронгмену, сильнейший человек России 2022 года Давид Шамей. "Русский Халк отбуксировал на возвышенность длиной 44,4 метра автомобиль весом более двух тонн, одновременно надув до разрыва при буксировке четыре медицинские грелки. На это ушло 2,17 минуты", — сказал он.По словам Шамея, такая задача — экстремально сложная и невероятная не только с точки зрения обывателей, но и для опытных спортсменов. Он отметил, что Агаджаняну пришлось, преодолевая законы физики, тянуть транспорт в гору, прилагая огромные усилия. При этом надувание грелок при буксировке делало эту задачу и вовсе "запредельной и нереальной", подчеркнул атлет.Он добавил, что работать в горку тяжело с любым снарядом, тем более при наличии у этого снаряда колес, стремящихся укатить его в другую сторону. "А еще тяжелее этот процесс становится от наличия в зубах грелки, которую нужно надуть, ведь в ответ она пытается надуть тебя, получается, в этом упражнении все было против спортсмена, но он справился", — сказал Шамей.Уточняется, что событие произошло в Кисловодске. Рекорд зафиксировала Международная федерация стронгмена — World Strongman.

кисловодск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кисловодск, россия, сергей агаджанян, общество