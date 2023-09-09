Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не может справиться с потерями на фронте
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего", — указал политолог.
Он обвинил чиновников Министерства здравоохранения Украины в коррупции, обозначив ее как причину проблем с невозможностью надлежащим образом справиться с ранеными на передовой. Он также раскритиковал руководство государства в неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах страны, несмотря на постоянные пустые обещания Владимира Зеленского бороться с ней.
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"Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", — посетовал бывший советник.
По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.