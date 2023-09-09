Рейтинг@Mail.ru
Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/katastrofa-1895153603.html
Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 09.09.2023
Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Украина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны, заявил бывший... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:25
2023-09-09T10:25
в мире
киев
украина
россия
олег соскин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего&quot;, — указал политолог.Он обвинил чиновников Министерства здравоохранения Украины в коррупции, обозначив ее как причину проблем с невозможностью надлежащим образом справиться с ранеными на передовой. Он также раскритиковал руководство государства в неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах страны, несмотря на постоянные пустые обещания Владимира Зеленского бороться с ней.&quot;Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы&quot;, — посетовал бывший советник.По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230908/pomosch-1895057779.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не может справиться с потерями на фронте

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего", — указал политолог.

Он обвинил чиновников Министерства здравоохранения Украины в коррупции, обозначив ее как причину проблем с невозможностью надлежащим образом справиться с ранеными на передовой. Он также раскритиковал руководство государства в неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах страны, несмотря на постоянные пустые обещания Владимира Зеленского бороться с ней.
«

"Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", — посетовал бывший советник.

По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
"Все тщетно": в Китае вынесли приговор Украине
8 сентября, 17:30
 
В миреКиевУкраинаРоссияОлег СоскинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала