https://ria.ru/20230909/katastrofa-1895153603.html

Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 09.09.2023

Везде потери. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Украина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны, заявил бывший... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:25

2023-09-09T10:25

2023-09-09T10:25

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киев

украина

россия

олег соскин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина не может справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего", — указал политолог.Он обвинил чиновников Министерства здравоохранения Украины в коррупции, обозначив ее как причину проблем с невозможностью надлежащим образом справиться с ранеными на передовой. Он также раскритиковал руководство государства в неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах страны, несмотря на постоянные пустые обещания Владимира Зеленского бороться с ней."Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", — посетовал бывший советник.По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230908/pomosch-1895057779.html

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в мире, киев, украина, россия, олег соскин, владимир зеленский, вооруженные силы украины