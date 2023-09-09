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Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет - РИА Новости, 09.09.2023
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10:03 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/karta-1895151517.html
Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет
Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет - РИА Новости, 09.09.2023
Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет
Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт "Мир" вдвое - до 10 лет, для дебетового "пластика" это заработало в сентябре, а для кредиток вступит в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:03
2023-09-09T10:03
экономика
владивосток
кирилл царев
сбербанк россии
сбер
наши
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт "Мир" вдвое - до 10 лет, для дебетового "пластика" это заработало в сентябре, а для кредиток вступит в силу с 3 октября, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. "Клиентам теперь не надо каждые 5 лет менять карту на новую. "Сбер" решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с 5 до 10 лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных - с 3 октября", - сказал он в интервью в рамках ВЭФ. Царев отметил, что нововведение коснётся всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы "Мир", в том числе платежных стикеров. При этом он подчеркнул, что если карта получит повреждения раньше этого срока, её можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент. "Наша "СберКарта" - износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы. Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке. И важно, что мы снижаем объём пластикового мусора, который образуется в результате утилизации карт", - заключил первый замглавы Сбербанка. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, владивосток, кирилл царев, сбербанк россии, сбер, наши
Экономика, Владивосток, Кирилл Царев, Сбербанк России, Сбер, Наши
Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет

Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" вдвое, до десяти лет

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт "Мир" вдвое - до 10 лет, для дебетового "пластика" это заработало в сентябре, а для кредиток вступит в силу с 3 октября, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
«
"Клиентам теперь не надо каждые 5 лет менять карту на новую. "Сбер" решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с 5 до 10 лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных - с 3 октября", - сказал он в интервью в рамках ВЭФ.
Царев отметил, что нововведение коснётся всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы "Мир", в том числе платежных стикеров. При этом он подчеркнул, что если карта получит повреждения раньше этого срока, её можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент.
"Наша "СберКарта" - износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы. Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке. И важно, что мы снижаем объём пластикового мусора, который образуется в результате утилизации карт", - заключил первый замглавы Сбербанка.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаВладивостокКирилл ЦаревСбербанк РоссииСберНаши
 
 
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