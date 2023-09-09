https://ria.ru/20230909/karta-1895151517.html

Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет

Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет - РИА Новости, 09.09.2023

Сбербанк увеличил срок действия карт "Мир" до десяти лет

Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт "Мир" вдвое - до 10 лет, для дебетового "пластика" это заработало в сентябре, а для кредиток вступит в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:03

2023-09-09T10:03

2023-09-09T10:03

экономика

владивосток

кирилл царев

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт "Мир" вдвое - до 10 лет, для дебетового "пластика" это заработало в сентябре, а для кредиток вступит в силу с 3 октября, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. "Клиентам теперь не надо каждые 5 лет менять карту на новую. "Сбер" решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с 5 до 10 лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных - с 3 октября", - сказал он в интервью в рамках ВЭФ. Царев отметил, что нововведение коснётся всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы "Мир", в том числе платежных стикеров. При этом он подчеркнул, что если карта получит повреждения раньше этого срока, её можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент. "Наша "СберКарта" - износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы. Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке. И важно, что мы снижаем объём пластикового мусора, который образуется в результате утилизации карт", - заключил первый замглавы Сбербанка. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230904/sberbank-1894167859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владивосток, кирилл царев, сбербанк россии, сбер, наши