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Путин поручил найти средства на строительство кампуса в Смоленской области - РИА Новости, 09.09.2023
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16:09 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/kampus-1895204093.html
Путин поручил найти средства на строительство кампуса в Смоленской области
Путин поручил найти средства на строительство кампуса в Смоленской области - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поручил найти средства на строительство кампуса в Смоленской области
Президент России Владимир Путин поручил рассчитать и найти необходимые средства на строительство университетского кампуса в Смоленской области. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:09
2023-09-09T16:09
смоленская область
россия
валерий фальков
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассчитать и найти необходимые средства на строительство университетского кампуса в Смоленской области. "Вот это правильно, найдем, вы сказали. Нужно понять, где мы все найдем деньги для работы в 2024 году, потому что это тоже с неба не упадет, платить надо, никто же задаром делать не будет. Я спрашиваю и у губернатора, и у министра (науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова - ред.) с другими членами кабинета, с правительством, с бизнесом проработать, нельзя поговорить и забыть. Это нужно проработать. Давайте сегодня мы решение примем по этому вопросу и соответствующее поручение персональное оформим", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отметил, что в 2024 году пройдет проектирование нового кампуса, его стоимость составит около 6 миллиардов рублей, финансирование которого будет осуществляться за счет регионального бюджета, в 2025-2026 году будет проходить строительство, на которое потребуется около 15 миллиардов рублей. "Надо сказать, что большой запрос на подготовку инженеров в регионе, и мы ставку делаем здесь, что появление кампуса позволит возродить высшее техническое образование", - добавил Фальков.
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смоленская область, россия, валерий фальков, владимир путин
Смоленская область, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин
Путин поручил найти средства на строительство кампуса в Смоленской области

Путин поручил найти деньги на строительство нового кампуса в Смоленской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассчитать и найти необходимые средства на строительство университетского кампуса в Смоленской области.
«
"Вот это правильно, найдем, вы сказали. Нужно понять, где мы все найдем деньги для работы в 2024 году, потому что это тоже с неба не упадет, платить надо, никто же задаром делать не будет. Я спрашиваю и у губернатора, и у министра (науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова - ред.) с другими членами кабинета, с правительством, с бизнесом проработать, нельзя поговорить и забыть. Это нужно проработать. Давайте сегодня мы решение примем по этому вопросу и соответствующее поручение персональное оформим", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отметил, что в 2024 году пройдет проектирование нового кампуса, его стоимость составит около 6 миллиардов рублей, финансирование которого будет осуществляться за счет регионального бюджета, в 2025-2026 году будет проходить строительство, на которое потребуется около 15 миллиардов рублей.
«
"Надо сказать, что большой запрос на подготовку инженеров в регионе, и мы ставку делаем здесь, что появление кампуса позволит возродить высшее техническое образование", - добавил Фальков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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Смоленская областьРоссияВалерий ФальковВладимир Путин
 
 
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