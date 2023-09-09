https://ria.ru/20230909/kampus-1895204093.html

Путин поручил найти средства на строительство кампуса в Смоленской области

Путин поручил найти средства на строительство кампуса в Смоленской области - РИА Новости, 09.09.2023

Путин поручил найти средства на строительство кампуса в Смоленской области

Президент России Владимир Путин поручил рассчитать и найти необходимые средства на строительство университетского кампуса в Смоленской области. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:09

2023-09-09T16:09

2023-09-09T16:09

смоленская область

россия

валерий фальков

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассчитать и найти необходимые средства на строительство университетского кампуса в Смоленской области. "Вот это правильно, найдем, вы сказали. Нужно понять, где мы все найдем деньги для работы в 2024 году, потому что это тоже с неба не упадет, платить надо, никто же задаром делать не будет. Я спрашиваю и у губернатора, и у министра (науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова - ред.) с другими членами кабинета, с правительством, с бизнесом проработать, нельзя поговорить и забыть. Это нужно проработать. Давайте сегодня мы решение примем по этому вопросу и соответствующее поручение персональное оформим", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отметил, что в 2024 году пройдет проектирование нового кампуса, его стоимость составит около 6 миллиардов рублей, финансирование которого будет осуществляться за счет регионального бюджета, в 2025-2026 году будет проходить строительство, на которое потребуется около 15 миллиардов рублей. "Надо сказать, что большой запрос на подготовку инженеров в регионе, и мы ставку делаем здесь, что появление кампуса позволит возродить высшее техническое образование", - добавил Фальков.

https://ria.ru/20230909/osvobozhdenie-1895196590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленская область, россия, валерий фальков, владимир путин