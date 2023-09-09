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США разместят в Румынии несколько истребителей F-16 - РИА Новости, 09.09.2023
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16:27 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/istrebiteli-1895208318.html
США разместят в Румынии несколько истребителей F-16
США разместят в Румынии несколько истребителей F-16 - РИА Новости, 09.09.2023
США разместят в Румынии несколько истребителей F-16
США разместят в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства, сообщают в субботу румынские СМИ,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:27
2023-09-09T16:27
в мире
сша
клаус йоханнис
нато
f-16
еврокомиссия
энтони блинкен
румыния
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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. США разместят в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства, сообщают в субботу румынские СМИ, ссылаясь на договорённость румынского МИД и госдепа США. В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти страны в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. "Инцидент с обломками беспилотника, обнаруженными в Румынии, обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Речь шла также об укреплении двустороннего сотрудничества по защите воздушного пространства, и в этом контексте упоминалось размещение на румынской территории нескольких боевых истребителей F-16 ВВС США для поддержки миссий НАТО по охране воздушного пространства. Накануне о соответствующем укреплении также говорили посол США в Бухаресте Кэтэлин Кавалец и министр национальной обороны Анджел Тылвар", - сообщила радиостанция Radio Romania International. Отмечается, что американские власти выразили обеспокоенность безопасностью в Черноморском регионе в свете последних атак на украинские порты в Дунае и оценили заинтересованность и участие Румынии в поиске эффективных решений в данном контексте совместно с США, Еврокомиссией и Украиной. В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
https://ria.ru/20230905/istrebiteli-1894288155.html
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в мире, сша, клаус йоханнис, нато, f-16, еврокомиссия, энтони блинкен, румыния, украина, олег николенко
В мире, США, Клаус Йоханнис, НАТО, F-16, Еврокомиссия, Энтони Блинкен, Румыния, Украина, Олег Николенко
США разместят в Румынии несколько истребителей F-16

США разместят в Румынии несколько F-16 для охраны воздушного пространства

© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель F-16. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. США разместят в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства, сообщают в субботу румынские СМИ, ссылаясь на договорённость румынского МИД и госдепа США.
В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти страны в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Просроченные лекарства". Бельгийский генерал высказался о F-16 для ВСУ
5 сентября, 13:47
«
"Инцидент с обломками беспилотника, обнаруженными в Румынии, обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Речь шла также об укреплении двустороннего сотрудничества по защите воздушного пространства, и в этом контексте упоминалось размещение на румынской территории нескольких боевых истребителей F-16 ВВС США для поддержки миссий НАТО по охране воздушного пространства. Накануне о соответствующем укреплении также говорили посол США в Бухаресте Кэтэлин Кавалец и министр национальной обороны Анджел Тылвар", - сообщила радиостанция Radio Romania International.
Отмечается, что американские власти выразили обеспокоенность безопасностью в Черноморском регионе в свете последних атак на украинские порты в Дунае и оценили заинтересованность и участие Румынии в поиске эффективных решений в данном контексте совместно с США, Еврокомиссией и Украиной.
В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Украине нужно около 160 истребителей F-16, заявил Зеленский
31 августа, 16:18
 
В миреСШАКлаус ЙоханнисНАТОF-16ЕврокомиссияЭнтони БлинкенРумынияУкраинаОлег Николенко
 
 
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