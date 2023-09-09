https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895152795.html

ЦИК подвел итоги первого дня голосования

ЦИК подвел итоги первого дня голосования - РИА Новости, 09.09.2023

ЦИК подвел итоги первого дня голосования

Первый день голосования по России прошел достаточно спокойно, избиратели голосовали активно, рассказал РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:17

2023-09-09T10:17

2023-09-09T10:17

единый день голосования в россии — 2023

николай булаев

россия

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Первый день голосования по России прошел достаточно спокойно, избиратели голосовали активно, рассказал РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев. "Что касается голосования в целом по России, я считаю, что оно прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах РФ, были ракетные атаки, но слава богу все обошлось. Голосуют для первого дня голосования очень активно", - сказал Булаев. По его словам, "в такой огромной стране, где идут масштабные выборы", обойтись без нарушений почти невозможно, но "вопрос – это системные и специально сделанные (нарушения) или ошибки, которые легко исправить". Для того, чтобы определить это, практически во всех субъектах России все избиркомы обеспечены видеонаблюдением, это позволяет "посмотреть с возвратом на вчерашний день, проанализировать" и сделать вывод, было ли нарушение, добавил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, николай булаев, россия