https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895147201.html
Онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью проходило штатно
Онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью проходило штатно - РИА Новости, 09.09.2023
Онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью проходило штатно
Ночью онлайн-голосование на выборах в Москве продолжалось штатно, в ночное время и первые минуты второго дня дистанционно и очно проголосовали 178 тысяч... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:16
2023-09-09T09:16
2023-09-09T09:16
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новомосковский административный округ
ольга кириллова
дмитрий реут
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ночью онлайн-голосование на выборах в Москве продолжалось штатно, в ночное время и первые минуты второго дня дистанционно и очно проголосовали 178 тысяч москвичей, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Ночью голосование продолжалось, и 178 тысяч москвичей сумели отдать свои голоса в ночное время и в первые минуты утреннего времени", - сказала Кириллова. Ранее заместитель председателя избиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что явка по итогам первого дня голосования составила 20,7%. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью проходило штатно
Мосгоризбирком: онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью проходило штатно