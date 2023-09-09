https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895147201.html

Онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью проходило штатно

Онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью проходило штатно - РИА Новости, 09.09.2023

Онлайн-голосование на выборах мэра Москвы ночью проходило штатно

Ночью онлайн-голосование на выборах в Москве продолжалось штатно, в ночное время и первые минуты второго дня дистанционно и очно проголосовали 178 тысяч... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:16

2023-09-09T09:16

2023-09-09T09:16

политика

москва

россия

новомосковский административный округ

ольга кириллова

дмитрий реут

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ночью онлайн-голосование на выборах в Москве продолжалось штатно, в ночное время и первые минуты второго дня дистанционно и очно проголосовали 178 тысяч москвичей, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Ночью голосование продолжалось, и 178 тысяч москвичей сумели отдать свои голоса в ночное время и в первые минуты утреннего времени", - сказала Кириллова. Ранее заместитель председателя избиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что явка по итогам первого дня голосования составила 20,7%. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/podmoskove-1895141883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, россия, новомосковский административный округ, ольга кириллова, дмитрий реут , госдума рф, единый день голосования в россии — 2023