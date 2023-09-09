https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895135451.html

В Самарской области на выборах губернатора открылись избирательные участки

В Самарской области на выборах губернатора открылись избирательные участки - РИА Новости, 09.09.2023

В Самарской области на выборах губернатора открылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах главы региона открылись в Самарской области во второй день голосования. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:06

2023-09-09T07:06

2023-09-09T07:06

самарская область

тольятти

сызрань

политика

дмитрий азаров

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

единая россия

кпрф

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САМАРА, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона открылись в Самарской области во второй день голосования. В Самарской области проходит голосование на выборах главы региона 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). Также идет голосование на выборах депутатов представительных органов городских округов Тольятти и Сызрани, проходят избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов различных муниципальных образований Самарской области по одномандатным избирательным округам. По информации регионального избиркома, более шести тысяч человек будут наблюдателями на избирательных участках в эти три дня. Приступил к работе Центр общественного независимого наблюдения за выборами, который осуществляет видеонаблюдение работы участковых и территориальных комиссий. Средствами видеонаблюдения оснащены 47 территориальных избирательных комиссий и 10% участковых избирательных комиссий, в остальных помещениях для голосования размещены средства видеофиксации. На избирательных участках установлен 321 комплекс обработки избирательных бюллетеней. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди". Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона традиционно на избирательном участке №2918 в помещении самарской школы №132, которую он окончил, в первый день голосования.

https://ria.ru/20230908/terminaly-1895054761.html

https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895113455.html

самарская область

тольятти

сызрань

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самарская область, тольятти, сызрань, политика, дмитрий азаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023