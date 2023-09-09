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В Самарской области на выборах губернатора открылись избирательные участки - РИА Новости, 09.09.2023
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07:06 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895135451.html
В Самарской области на выборах губернатора открылись избирательные участки
В Самарской области на выборах губернатора открылись избирательные участки - РИА Новости, 09.09.2023
В Самарской области на выборах губернатора открылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах главы региона открылись в Самарской области во второй день голосования. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:06
2023-09-09T07:06
самарская область
тольятти
сызрань
политика
дмитрий азаров
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
кпрф
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САМАРА, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона открылись в Самарской области во второй день голосования. В Самарской области проходит голосование на выборах главы региона 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). Также идет голосование на выборах депутатов представительных органов городских округов Тольятти и Сызрани, проходят избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов различных муниципальных образований Самарской области по одномандатным избирательным округам. По информации регионального избиркома, более шести тысяч человек будут наблюдателями на избирательных участках в эти три дня. Приступил к работе Центр общественного независимого наблюдения за выборами, который осуществляет видеонаблюдение работы участковых и территориальных комиссий. Средствами видеонаблюдения оснащены 47 территориальных избирательных комиссий и 10% участковых избирательных комиссий, в остальных помещениях для голосования размещены средства видеофиксации. На избирательных участках установлен 321 комплекс обработки избирательных бюллетеней. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди". Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона традиционно на избирательном участке №2918 в помещении самарской школы №132, которую он окончил, в первый день голосования.
https://ria.ru/20230908/terminaly-1895054761.html
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самарская область, тольятти, сызрань, политика, дмитрий азаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Самарская область, Тольятти, Сызрань, Политика, Дмитрий Азаров, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
В Самарской области на выборах губернатора открылись избирательные участки

В Самарской области во второй день голосования открылись избирательные участки

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Избиратель в единый день голосования. Архивное фото
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САМАРА, 9 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона открылись в Самарской области во второй день голосования.
В Самарской области проходит голосование на выборах главы региона 8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). Также идет голосование на выборах депутатов представительных органов городских округов Тольятти и Сызрани, проходят избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов различных муниципальных образований Самарской области по одномандатным избирательным округам.
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По информации регионального избиркома, более шести тысяч человек будут наблюдателями на избирательных участках в эти три дня. Приступил к работе Центр общественного независимого наблюдения за выборами, который осуществляет видеонаблюдение работы участковых и территориальных комиссий.
Средствами видеонаблюдения оснащены 47 территориальных избирательных комиссий и 10% участковых избирательных комиссий, в остальных помещениях для голосования размещены средства видеофиксации.
На избирательных участках установлен 321 комплекс обработки избирательных бюллетеней.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди".
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах главы региона традиционно на избирательном участке №2918 в помещении самарской школы №132, которую он окончил, в первый день голосования.
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Самарская областьТольяттиСызраньПолитикаДмитрий АзаровАлексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)Единая РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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