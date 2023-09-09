https://ria.ru/20230909/gepard-1895210031.html

Зеленский заявил, что Киев получит от Запада больше установок Gepard

Зеленский заявил, что Киев получит от Запада больше установок Gepard - РИА Новости, 09.09.2023

Зеленский заявил, что Киев получит от Запада больше установок Gepard

Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от западных партнеров больше зенитных самоходных установок Gepard для защиты энергетических объектов. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:39

2023-09-09T16:39

2023-09-09T16:39

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от западных партнеров больше зенитных самоходных установок Gepard для защиты энергетических объектов. "Есть очередная договоренность. Украина получит больше Gepard для защиты нашей энергетической системы. Но мобилизуем все силы, чтобы увеличить еще поставки систем ПВО и физическую защиту объектов", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230909/signal-1895130441.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, украина, в мире