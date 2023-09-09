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Зеленский заявил, что Киев получит от Запада больше установок Gepard - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/gepard-1895210031.html
Зеленский заявил, что Киев получит от Запада больше установок Gepard
Зеленский заявил, что Киев получит от Запада больше установок Gepard - РИА Новости, 09.09.2023
Зеленский заявил, что Киев получит от Запада больше установок Gepard
Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от западных партнеров больше зенитных самоходных установок Gepard для защиты энергетических объектов. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:39
2023-09-09T16:39
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от западных партнеров больше зенитных самоходных установок Gepard для защиты энергетических объектов. "Есть очередная договоренность. Украина получит больше Gepard для защиты нашей энергетической системы. Но мобилизуем все силы, чтобы увеличить еще поставки систем ПВО и физическую защиту объектов", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230909/signal-1895130441.html
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владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Зеленский заявил, что Киев получит от Запада больше установок Gepard

Зеленский заявил, что Киев получит от западных партнеров больше установок Gepard

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Cамоходная зенитная установка Gepard
Cамоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Cамоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от западных партнеров больше зенитных самоходных установок Gepard для защиты энергетических объектов.
"Есть очередная договоренность. Украина получит больше Gepard для защиты нашей энергетической системы. Но мобилизуем все силы, чтобы увеличить еще поставки систем ПВО и физическую защиту объектов", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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