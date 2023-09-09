https://ria.ru/20230909/gazprom-1895177830.html

НПФ Группы "Газпром" вложили 60 млрд рублей в трассу "Проспект Багратиона"

НПФ Группы "Газпром" вложили 60 млрд рублей в трассу "Проспект Багратиона" - РИА Новости, 09.09.2023

НПФ Группы "Газпром" вложили 60 млрд рублей в трассу "Проспект Багратиона"

Негосударственные пенсионные фонды Группы ПАО "Газпром" инвестировали 60 миллиардов рублей в строительство новой скоростной трассы "Проспект Багратиона" в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:51

2023-09-09T13:51

2023-09-09T13:51

газпром

москва

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Негосударственные пенсионные фонды Группы ПАО "Газпром" инвестировали 60 миллиардов рублей в строительство новой скоростной трассы "Проспект Багратиона" в Москве, сообщает пресс-служба АО "НПФ Газфонд".Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу по видеосвязи открыли движение по проспекту Багратиона в столице (Северный дублер Кутузовского проспекта).Шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров проходит от делового центра "Москва-сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Ожидается, что новая трасса улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья, время в пути сократится в среднем до 30 минут."Проспект Багратиона принесет пользу не только жителям московского региона, но и даст устойчивый доход 7 миллионам наших клиентов, Средства негосударственных пенсионных фондов являются надежным внутренним источником "длинных" денег, работающих на благо страны и ее граждан", - приводятся в сообщении слова президента АО "НПФ Газфонд" Юрия Шамалова.Партнером проекта выступил также консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который привлек в проект 5 ведущих суверенных фондов из дружественных стран Азии и Ближнего Востока. Организатором финансирования выступило ЗАО "Лидер", входящее в Группу "Газфонд".Реализация проекта шла в рамках крупнейшего по масштабам и стоимости концессионного соглашения Москвы, заключенного в декабре 2014 года на 40 лет. В соответствии с соглашением после завершения строительства право собственности на Проспект Багратиона принадлежит Москве. Концессионер окупает свои вложения за счет платной эксплуатации автодороги до 2054 года.Как отметили в пресс-службе, общий объем инвестиций в социально-значимые транспортные проекты московского региона и Санкт-Петербурга НПФ Группы ПАО "Газпром" уже достигли порядка 90 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html

https://ria.ru/20230909/moskva-1895167730.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

газпром, москва, экономика