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Советник Пушилина объяснил, что означает заявление Блинкена об успехах ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
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05:11 09.09.2023 (обновлено: 05:24 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/gagin-1895131534.html
Советник Пушилина объяснил, что означает заявление Блинкена об успехах ВСУ
Советник Пушилина объяснил, что означает заявление Блинкена об успехах ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
Советник Пушилина объяснил, что означает заявление Блинкена об успехах ВСУ
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Штатов "уйти красиво" и начать сокращать военную помощь,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:11
2023-09-09T05:24
украина
россия
сша
энтони блинкен
ян гагин
в мире
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Штатов "уйти красиво" и начать сокращать военную помощь, поскольку финансировать украинские войска далее не имеет смысла, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "После двухдневного визита в Киев господин Блинкен заявил, что Украина отбила более 50% территорий, захваченных Россией, и что вполне себе успешно шел контрнаступ, так называемый. Ну, тут две версии объяснить произошедшее: либо Блинкен вместе с Зеленским употреблял наркотики, и тогда понятно, чей кокаин нашли в Белом доме, либо Соединенные Штаты уже поняли, что финансировать Украину - это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру", - сказал Гагин. Он пояснил, США, вероятно, могли осознать, что "никаких эффективных подвижек и результатов нет, и, соответственно, нет смыла далее финансировать Украину и эту войну". "Чтобы уйти красиво, можно просто сказать, что цели достигнуты, что 50% территории Украина все-таки отбила, и при этом начать сокращать саму военную помощь и, соответственно, несколько начать отказываться от тех самых экономических санкций, которые были наложены на Россию, собственно говоря, для этой войны, потому что санкции, и все тумаки, которые были предназначены России, они все ударили как раз по Соединенным Штатам и их союзникам", - отметил Гагин.
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украина, россия, сша, энтони блинкен, ян гагин, в мире
Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Ян Гагин, В мире
Советник Пушилина объяснил, что означает заявление Блинкена об успехах ВСУ

Гагин: слова Блинкена об успехе ВСУ говорят о планах США сократить помощь Киеву

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Штатов "уйти красиво" и начать сокращать военную помощь, поскольку финансировать украинские войска далее не имеет смысла, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«
"После двухдневного визита в Киев господин Блинкен заявил, что Украина отбила более 50% территорий, захваченных Россией, и что вполне себе успешно шел контрнаступ, так называемый. Ну, тут две версии объяснить произошедшее: либо Блинкен вместе с Зеленским употреблял наркотики, и тогда понятно, чей кокаин нашли в Белом доме, либо Соединенные Штаты уже поняли, что финансировать Украину - это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру", - сказал Гагин.
Он пояснил, США, вероятно, могли осознать, что "никаких эффективных подвижек и результатов нет, и, соответственно, нет смыла далее финансировать Украину и эту войну".
"Чтобы уйти красиво, можно просто сказать, что цели достигнуты, что 50% территории Украина все-таки отбила, и при этом начать сокращать саму военную помощь и, соответственно, несколько начать отказываться от тех самых экономических санкций, которые были наложены на Россию, собственно говоря, для этой войны, потому что санкции, и все тумаки, которые были предназначены России, они все ударили как раз по Соединенным Штатам и их союзникам", - отметил Гагин.
Военнослужащий группы огневой поддержки Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
05:02
 
УкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенЯн ГагинВ мире
 
 
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