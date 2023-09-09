https://ria.ru/20230909/gagin-1895131534.html

Советник Пушилина объяснил, что означает заявление Блинкена об успехах ВСУ

Советник Пушилина объяснил, что означает заявление Блинкена об успехах ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023

Советник Пушилина объяснил, что означает заявление Блинкена об успехах ВСУ

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Штатов "уйти красиво" и начать сокращать военную помощь,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:11

2023-09-09T05:11

2023-09-09T05:24

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Штатов "уйти красиво" и начать сокращать военную помощь, поскольку финансировать украинские войска далее не имеет смысла, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "После двухдневного визита в Киев господин Блинкен заявил, что Украина отбила более 50% территорий, захваченных Россией, и что вполне себе успешно шел контрнаступ, так называемый. Ну, тут две версии объяснить произошедшее: либо Блинкен вместе с Зеленским употреблял наркотики, и тогда понятно, чей кокаин нашли в Белом доме, либо Соединенные Штаты уже поняли, что финансировать Украину - это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру", - сказал Гагин. Он пояснил, США, вероятно, могли осознать, что "никаких эффективных подвижек и результатов нет, и, соответственно, нет смыла далее финансировать Украину и эту войну". "Чтобы уйти красиво, можно просто сказать, что цели достигнуты, что 50% территории Украина все-таки отбила, и при этом начать сокращать саму военную помощь и, соответственно, несколько начать отказываться от тех самых экономических санкций, которые были наложены на Россию, собственно говоря, для этой войны, потому что санкции, и все тумаки, которые были предназначены России, они все ударили как раз по Соединенным Штатам и их союзникам", - отметил Гагин.

https://ria.ru/20230909/opornik-1895130924.html

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украина, россия, сша, энтони блинкен, ян гагин, в мире