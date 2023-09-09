https://ria.ru/20230909/gaaga-1895243409.html

В Гааге полиция задержала более 2,4 тысячи экоактивистов

В Гааге полиция задержала более 2,4 тысячи экоактивистов - РИА Новости, 09.09.2023

В Гааге полиция задержала более 2,4 тысячи экоактивистов

Более 2400 человек задержаны в ходе акции протеста климатических активистов Extinction Rebellion Nederland, блокировавших крупную трассу в Гааге, сообщила... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T21:57

2023-09-09T21:57

2023-09-09T21:57

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ГААГА, 9 сен - РИА Новости. Более 2400 человек задержаны в ходе акции протеста климатических активистов Extinction Rebellion Nederland, блокировавших крупную трассу в Гааге, сообщила полиция города. "Сегодня, 9 сентября, мы задержали более 2400 человек на трассе A12…включая десятки несовершеннолетних", - говорится в сообщении полиции Гааги в сети X (бывший Twitter). В субботу днем климатические активисты движения Extinction Rebellion Nederland заблокировали крупную автомагистраль в Гааге А12 в знак протеста против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. По оценкам корреспондента РИА Новости, в демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие заняли значительную часть трассы, хоть местные власти запретили им блокировать важную для города автомагистраль. Позднее городские власти дали разрешение открыть дорогу для движения. На неоднократные призывы полиции переместиться с трассы в другое место, где разрешена демонстрация, активисты не отреагировали. Для разгона протестующих голландские полицейские применили водометы, затем начались задержания. Ранее стало известно, что правительство Нидерландов каждый год тратит 37,5 миллиарда евро на субсидирование ископаемого топлива. При этом кабмин Нидерландов не раз заявлял о планах поэтапно отказываться от всех субсидий на ископаемое топливо в рамках борьбы с климатическими изменениями. После этого активисты Extinction Rebellion Nederland заявили, что, начиная с субботы, будут каждый день блокировать автотрассу в знак протеста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция водометами оттесняет климатических активистов с автотрассы в Гааге Голландская полиция применила водометы, чтобы оттеснить климатических активистов с крупной автотрассы А12 в Гааге 2023-09-09T21:57 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, гаага, видео