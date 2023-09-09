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Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов - РИА Новости, 09.09.2023
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14:08 09.09.2023 (обновлено: 14:33 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/g20-1895180922.html
Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов
Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов - РИА Новости, 09.09.2023
Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов
Страны G20 в итоговой декларации подтвердили, что саммит не является площадкой для разрешения геополитических вопросов, но признают, что данные аспекты могут... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:08
2023-09-09T14:33
большая двадцатка
саммит g20
в мире
индия
нью-дели
бангладеш
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговой декларации подтвердили, что саммит не является площадкой для разрешения геополитических вопросов, но признают, что данные аспекты могут влиять на мировую экономику. "Мы, подтверждая тот факт, что G20 является ведущим форумом по международному экономическому сотрудничеству, и учитывая, что саммит – это не площадка для разрешения геополитических вопросов и вопросов по безопасности, осознаем, что эти вопросы могут иметь существенные последствия для глобальной экономики", - говорится в принятом документе.Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
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индия
нью-дели
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большая двадцатка, саммит g20, в мире, индия, нью-дели, бангладеш, сергей лавров
Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Индия, Нью-Дели, Бангладеш, Сергей Лавров
Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов

Лидеры G20: саммит не является площадкой для решения геополитических вопросов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговой декларации подтвердили, что саммит не является площадкой для разрешения геополитических вопросов, но признают, что данные аспекты могут влиять на мировую экономику.
«
"Мы, подтверждая тот факт, что G20 является ведущим форумом по международному экономическому сотрудничеству, и учитывая, что саммит – это не площадка для разрешения геополитических вопросов и вопросов по безопасности, осознаем, что эти вопросы могут иметь существенные последствия для глобальной экономики", - говорится в принятом документе.
Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
Нью-Дели, саммит G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"
Вчера, 14:02
 
Большая двадцаткаСаммит G20В миреИндияНью-ДелиБангладешСергей Лавров
 
 
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