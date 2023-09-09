https://ria.ru/20230909/g20-1895180922.html

Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов

Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов - РИА Новости, 09.09.2023

Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов

Страны G20 в итоговой декларации подтвердили, что саммит не является площадкой для разрешения геополитических вопросов, но признают, что данные аспекты могут... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:08

2023-09-09T14:08

2023-09-09T14:33

большая двадцатка

саммит g20

в мире

индия

нью-дели

бангладеш

сергей лавров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговой декларации подтвердили, что саммит не является площадкой для разрешения геополитических вопросов, но признают, что данные аспекты могут влиять на мировую экономику. "Мы, подтверждая тот факт, что G20 является ведущим форумом по международному экономическому сотрудничеству, и учитывая, что саммит – это не площадка для разрешения геополитических вопросов и вопросов по безопасности, осознаем, что эти вопросы могут иметь существенные последствия для глобальной экономики", - говорится в принятом документе.Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230909/g20-1895180003.html

индия

нью-дели

бангладеш

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

большая двадцатка, саммит g20, в мире, индия, нью-дели, бангладеш, сергей лавров