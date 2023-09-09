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Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы" - РИА Новости, 09.09.2023
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14:02 09.09.2023 (обновлено: 14:32 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/g20-1895180003.html
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы" - РИА Новости, 09.09.2023
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"
Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению "черноморской инициативы", в том числе обеспечению поставок российских удобрений,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:02
2023-09-09T14:32
большая двадцатка
в мире
зерновая сделка
россия
турция
стамбул
владимир путин
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению "черноморской инициативы", в том числе обеспечению поставок российских удобрений, говорится в декларации по итогам саммита "двадцатки"."Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины", - говорится в опубликованной декларации.Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что поставки важны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html
https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html
россия
турция
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большая двадцатка, в мире, зерновая сделка, россия, турция, стамбул, владимир путин, сергей лавров, антониу гутерриш, оон
Большая двадцатка, В мире, Зерновая сделка, Россия, Турция, Стамбул, Владимир Путин, Сергей Лавров, Антониу Гутерриш, ООН
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"

Лидеры G20 призвали к полному и эффективному выполнению черноморской инициативы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНью-Дели, саммит G20
Нью-Дели, саммит G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нью-Дели, саммит G20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению "черноморской инициативы", в том числе обеспечению поставок российских удобрений, говорится в декларации по итогам саммита "двадцатки".
«
"Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины", - говорится в опубликованной декларации.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки
8 сентября, 19:52
Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что поставки важны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.
Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
СМИ: Эрдоган призвал G20 выполнить требования России ради зерновой сделки
Вчера, 10:49
 
Большая двадцаткаВ миреЗерновая сделкаРоссияТурцияСтамбулВладимир ПутинСергей ЛавровАнтониу ГутерришООН
 
 
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