https://ria.ru/20230909/g20-1895180003.html

Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"

Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы" - РИА Новости, 09.09.2023

Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"

Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению "черноморской инициативы", в том числе обеспечению поставок российских удобрений,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:02

2023-09-09T14:02

2023-09-09T14:32

большая двадцатка

в мире

зерновая сделка

россия

турция

стамбул

владимир путин

сергей лавров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению "черноморской инициативы", в том числе обеспечению поставок российских удобрений, говорится в декларации по итогам саммита "двадцатки"."Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины", - говорится в опубликованной декларации.Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что поставки важны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html

https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html

россия

турция

стамбул

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

большая двадцатка, в мире, зерновая сделка, россия, турция, стамбул, владимир путин, сергей лавров, антониу гутерриш, оон