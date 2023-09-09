https://ria.ru/20230909/g20-1895180003.html
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы" - РИА Новости, 09.09.2023
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"
Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению "черноморской инициативы", в том числе обеспечению поставок российских удобрений,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:02
2023-09-09T14:02
2023-09-09T14:32
большая двадцатка
в мире
зерновая сделка
россия
турция
стамбул
владимир путин
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894838884_0:55:3218:1865_1920x0_80_0_0_249c628fbf4e9b366a5aad5a2be5777e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Лидеры G20 призывают к полному, своевременному и эффективному выполнению "черноморской инициативы", в том числе обеспечению поставок российских удобрений, говорится в декларации по итогам саммита "двадцатки"."Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума РФ-ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины", - говорится в опубликованной декларации.Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что поставки важны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html
https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html
россия
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894838884_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_52a22054d858d7fdaa682e351b12cac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, в мире, зерновая сделка, россия, турция, стамбул, владимир путин, сергей лавров, антониу гутерриш, оон
Большая двадцатка, В мире, Зерновая сделка, Россия, Турция, Стамбул, Владимир Путин, Сергей Лавров, Антониу Гутерриш, ООН
Лидеры G20 призвали к полному выполнению "черноморской инициативы"
Лидеры G20 призвали к полному и эффективному выполнению черноморской инициативы