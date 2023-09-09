https://ria.ru/20230909/g20-1895175184.html

Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам

Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам - РИА Новости, 09.09.2023

Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам

Нью-Делийская декларация G20 получила 100% консенсус по всем вопросам развития и геополитики, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:28

2023-09-09T13:28

2023-09-09T13:37

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Нью-Делийская декларация G20 получила 100% консенсус по всем вопросам развития и геополитики, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант."Историческая и новаторская декларация G20 со 100% консенсусом по всем вопросам развития и геополитики. Новые геополитические условия - это мощный призыв к планете, людям, миру и процветанию в современном мире. Это демонстрирует лидерство премьер-министра Нарендры Моди в современном мире", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).Кант отметил, что декларация, в частности, сфокусирована на сильном, устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, "зеленом" развитии для устойчивого будущего и активизации многосторонности.Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.

https://ria.ru/20230909/g20-1895152607.html

индия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, большая двадцатка, в мире