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Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам - РИА Новости, 09.09.2023
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13:28 09.09.2023 (обновлено: 13:37 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/g20-1895175184.html
Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам
Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам - РИА Новости, 09.09.2023
Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам
Нью-Делийская декларация G20 получила 100% консенсус по всем вопросам развития и геополитики, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:28
2023-09-09T13:37
индия
большая двадцатка
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Нью-Делийская декларация G20 получила 100% консенсус по всем вопросам развития и геополитики, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант."Историческая и новаторская декларация G20 со 100% консенсусом по всем вопросам развития и геополитики. Новые геополитические условия - это мощный призыв к планете, людям, миру и процветанию в современном мире. Это демонстрирует лидерство премьер-министра Нарендры Моди в современном мире", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).Кант отметил, что декларация, в частности, сфокусирована на сильном, устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, "зеленом" развитии для устойчивого будущего и активизации многосторонности.Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
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индия, большая двадцатка, в мире
Индия, Большая двадцатка, В мире
Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам

Шерпа Индии: декларация G20 получила полный консенсус по вопросам геополитики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНью-Дели в преддверии саммита G20
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нью-Дели в преддверии саммита G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Нью-Делийская декларация G20 получила 100% консенсус по всем вопросам развития и геополитики, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант.
"Историческая и новаторская декларация G20 со 100% консенсусом по всем вопросам развития и геополитики. Новые геополитические условия - это мощный призыв к планете, людям, миру и процветанию в современном мире. Это демонстрирует лидерство премьер-министра Нарендры Моди в современном мире", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Кант отметил, что декларация, в частности, сфокусирована на сильном, устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, "зеленом" развитии для устойчивого будущего и активизации многосторонности.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
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