https://ria.ru/20230909/g20-1895175184.html
Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам
Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам - РИА Новости, 09.09.2023
Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам
Нью-Делийская декларация G20 получила 100% консенсус по всем вопросам развития и геополитики, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:28
2023-09-09T13:28
2023-09-09T13:37
индия
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в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Нью-Делийская декларация G20 получила 100% консенсус по всем вопросам развития и геополитики, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант."Историческая и новаторская декларация G20 со 100% консенсусом по всем вопросам развития и геополитики. Новые геополитические условия - это мощный призыв к планете, людям, миру и процветанию в современном мире. Это демонстрирует лидерство премьер-министра Нарендры Моди в современном мире", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).Кант отметил, что декларация, в частности, сфокусирована на сильном, устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, "зеленом" развитии для устойчивого будущего и активизации многосторонности.Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
https://ria.ru/20230909/g20-1895152607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, большая двадцатка, в мире
Индия, Большая двадцатка, В мире
Декларация G20 получила полный консенсус по геополитическим вопросам
Шерпа Индии: декларация G20 получила полный консенсус по вопросам геополитики
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Нью-Делийская декларация G20 получила 100% консенсус по всем вопросам развития и геополитики, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант.
"Историческая и новаторская декларация G20 со 100% консенсусом по всем вопросам развития и геополитики. Новые геополитические условия - это мощный призыв к планете, людям, миру и процветанию в современном мире. Это демонстрирует лидерство премьер-министра Нарендры Моди
в современном мире", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Кант отметил, что декларация, в частности, сфокусирована на сильном, устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, "зеленом" развитии для устойчивого будущего и активизации многосторонности.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
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