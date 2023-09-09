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G20 приняла декларацию саммита в Нью-Дели - РИА Новости, 09.09.2023
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13:10 09.09.2023 (обновлено: 15:16 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/g20-1895172350.html
G20 приняла декларацию саммита в Нью-Дели
G20 приняла декларацию саммита в Нью-Дели - РИА Новости, 09.09.2023
G20 приняла декларацию саммита в Нью-Дели
Нью-Делийская декларация саммита G20 принята, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на второй сессии мероприятия. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:10
2023-09-09T15:16
в мире
нью-дели
индия
большая двадцатка
саммит g20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Нью-Делийская декларация саммита G20 принята, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на второй сессии мероприятия.&quot;Я получил хорошие новости. Благодаря напряженной работе нашей команды был достигнут консенсус по декларации саммита лидеров G20 в Нью-Дели. Объявляю о принятии этой декларации&quot;, — сказал премьер Индии.Он также поблагодарил своих шерп и министров, "которые упорно трудились и сделали это возможным".Согласно опубликованному документу, члены G20 заявили, что в ситуации на Украине все страны должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте."Мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые на Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее", — сказано в документе.Главы государств указали, что сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн. Также в документе подчеркивается, что, в соответствии с Уставом ООН, все страны должны воздерживаться от угрозы применения силы для приобретения территорий, направленных против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства.&quot;Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще восстанавливаются после кризиса. &lt;...&gt; Были разные взгляды и оценки ситуации&quot;, — говорится в декларации.При этом государства G20 подчеркнули, что саммит — не площадка для решения геополитических вопросов, но признали их возможные существенные последствия для мировой экономики.Также лидеры "Двадцатки" призвали к полному выполнению черноморской инициативы.&quot;Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума Россия — ООН и черноморской инициативы, и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и с Украины&quot;, — говорится в опубликованной декларации.Лидеры "Двадцатки" подчеркнули, что поставки важны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.Страны G20 также обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность и доступное для всех питание.Кроме того, "Двадцатка" решительно осудила любые теракты на критически важных объектах инфраструктуры, в том числе энергетических. В документе подчеркнуто, что все террористические акты преступны и не могут быть оправданы независимо от того, кто, когда, где и почему их совершил.Помимо этого, "Двадцатка" поприветствовала Африканский союз в качестве постоянного члена, высказав убеждение, что его включение внесет вклад в решение проблем.Также лидеры G20 призвали реформировать Всемирную торговую организацию и наладить систему урегулирования споров.Как уточнил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант, декларация G20 получила полный консенсус по всем вопросам развития и геополитики. По его словам, документ, в частности, сфокусировали на сильном, устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, зеленом развитии для устойчивого будущего и активизации многосторонности.Сегодня агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, которые похожи на те, что согласовали на саммите "Двадцатки" в 2022 году.На предыдущей встрече в итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт в постсоветской республике, но в декларации указали, что были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Как подчеркнули тогда в МИД России, Москва считает хорошим результатом принятие документа, который "устроил всех".Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895134951.html
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в мире, нью-дели, индия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Нью-Дели, Индия, Большая двадцатка, Саммит G20
G20 приняла декларацию саммита в Нью-Дели

Премьер Индии: G20 приняла декларацию саммита в Нью-Дели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Нью-Делийская декларация саммита G20 принята, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на второй сессии мероприятия.
«

"Я получил хорошие новости. Благодаря напряженной работе нашей команды был достигнут консенсус по декларации саммита лидеров G20 в Нью-Дели. Объявляю о принятии этой декларации", — сказал премьер Индии.

Он также поблагодарил своих шерп и министров, "которые упорно трудились и сделали это возможным".
Согласно опубликованному документу, члены G20 заявили, что в ситуации на Украине все страны должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте.
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"Мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые на Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее", — сказано в документе.
Главы государств указали, что сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн. Также в документе подчеркивается, что, в соответствии с Уставом ООН, все страны должны воздерживаться от угрозы применения силы для приобретения территорий, направленных против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства.
«

"Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще восстанавливаются после кризиса. <...> Были разные взгляды и оценки ситуации", — говорится в декларации.

При этом государства G20 подчеркнули, что саммит — не площадка для решения геополитических вопросов, но признали их возможные существенные последствия для мировой экономики.
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Также лидеры "Двадцатки" призвали к полному выполнению черноморской инициативы.
«

"Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума Россия — ООН и черноморской инициативы, и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и с Украины", — говорится в опубликованной декларации.

Лидеры "Двадцатки" подчеркнули, что поставки важны для удовлетворения спроса со стороны развивающихся и наименее развитых стран, особенно африканских.
Страны G20 также обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность и доступное для всех питание.
Кроме того, "Двадцатка" решительно осудила любые теракты на критически важных объектах инфраструктуры, в том числе энергетических. В документе подчеркнуто, что все террористические акты преступны и не могут быть оправданы независимо от того, кто, когда, где и почему их совершил.
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Помимо этого, "Двадцатка" поприветствовала Африканский союз в качестве постоянного члена, высказав убеждение, что его включение внесет вклад в решение проблем.
Также лидеры G20 призвали реформировать Всемирную торговую организацию и наладить систему урегулирования споров.
Как уточнил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант, декларация G20 получила полный консенсус по всем вопросам развития и геополитики. По его словам, документ, в частности, сфокусировали на сильном, устойчивом, сбалансированном и инклюзивном росте, зеленом развитии для устойчивого будущего и активизации многосторонности.
Сегодня агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, которые похожи на те, что согласовали на саммите "Двадцатки" в 2022 году.
На предыдущей встрече в итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт в постсоветской республике, но в декларации указали, что были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Как подчеркнули тогда в МИД России, Москва считает хорошим результатом принятие документа, который "устроил всех".
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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