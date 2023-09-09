https://ria.ru/20230909/g20-1895154391.html
СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине
СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине
Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, заявило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:38
2023-09-09T10:38
2023-09-09T12:43
в мире
украина
москва
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, заявило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. "Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки по поводу конфликта на Украине, преодолев разногласия между Москвой и остальной частью группы. <...> Формулировки во многом аналогичны тем, которые были согласованы на саммите G20 на Бали в Индонезии в 2022 году", — уточнили в материале.В Блумберг отметили, что формулировки все еще должны быть одобрены лидерами стран G20. "Теперь, когда высшее руководство пришло к согласию, это кажется вполне вероятным", — рассказали собеседники Блумберг. Агентство также отметило, что текст заявления будет включать положение, в котором приветствуются усилия стран по достижению "справедливого и <...> прочного мира" на Украине.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html
https://ria.ru/20230909/g20-1895152607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Украина, Москва, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине
Bloomberg: страны G20 выработали компромиссные формулировки по Украине