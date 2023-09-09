https://ria.ru/20230909/g20-1895154391.html

СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине

СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине

Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, заявило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:38

2023-09-09T10:38

2023-09-09T12:43

в мире

украина

москва

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, заявило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. "Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки по поводу конфликта на Украине, преодолев разногласия между Москвой и остальной частью группы. <...> Формулировки во многом аналогичны тем, которые были согласованы на саммите G20 на Бали в Индонезии в 2022 году", — уточнили в материале.В Блумберг отметили, что формулировки все еще должны быть одобрены лидерами стран G20. "Теперь, когда высшее руководство пришло к согласию, это кажется вполне вероятным", — рассказали собеседники Блумберг. Агентство также отметило, что текст заявления будет включать положение, в котором приветствуются усилия стран по достижению "справедливого и <...> прочного мира" на Украине.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html

https://ria.ru/20230909/g20-1895152607.html

украина

москва

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, москва, бали, большая двадцатка, саммит g20