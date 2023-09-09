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СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине - РИА Новости, 09.09.2023
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10:38 09.09.2023 (обновлено: 12:43 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/g20-1895154391.html
СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине
СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине
Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, заявило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:38
2023-09-09T12:43
в мире
украина
москва
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, заявило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. &quot;Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки по поводу конфликта на Украине, преодолев разногласия между Москвой и остальной частью группы. &lt;...&gt; Формулировки во многом аналогичны тем, которые были согласованы на саммите G20 на Бали в Индонезии в 2022 году&quot;, — уточнили в материале.В Блумберг отметили, что формулировки все еще должны быть одобрены лидерами стран G20. "Теперь, когда высшее руководство пришло к согласию, это кажется вполне вероятным", — рассказали собеседники Блумберг. Агентство также отметило, что текст заявления будет включать положение, в котором приветствуются усилия стран по достижению "справедливого и &lt;...&gt; прочного мира" на Украине.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html
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в мире, украина, москва, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Украина, Москва, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ: в G20 выработали компромиссные формулировки по Украине

Bloomberg: страны G20 выработали компромиссные формулировки по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНью-Дели в преддверии саммита G20
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нью-Дели в преддверии саммита G20
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки о конфликте на Украине, заявило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.
«

"Дипломаты стран G20 выработали компромиссные формулировки по поводу конфликта на Украине, преодолев разногласия между Москвой и остальной частью группы. <...> Формулировки во многом аналогичны тем, которые были согласованы на саммите G20 на Бали в Индонезии в 2022 году", — уточнили в материале.

На предыдущей встрече "Двадцатки" в итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, но в документе указано, что были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Как подчеркнули в МИД России, Москва считает хорошим результатом принятие декларации, которая "устроила всех".

В Блумберг отметили, что формулировки все еще должны быть одобрены лидерами стран G20.
"Теперь, когда высшее руководство пришло к согласию, это кажется вполне вероятным", — рассказали собеседники Блумберг.
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Агентство также отметило, что текст заявления будет включать положение, в котором приветствуются усилия стран по достижению "справедливого и <...> прочного мира" на Украине.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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