https://ria.ru/20230909/g20-1895152607.html

Журналисты со всего мира фотографировались с флагом России на саммите G20

Журналисты со всего мира фотографировались с флагом России на саммите G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Журналисты со всего мира фотографировались с флагом России на саммите G20

Журналисты со всего мира, прибывшие на саммит G20 в Дели, фотографировались с российским флагом, принесенным на саммит репортером из России, сообщил... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:17

2023-09-09T10:17

2023-09-09T19:04

в мире

индия

россия

нью-дели

владимир путин

сергей лавров

ли цян

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Журналисты со всего мира, прибывшие на саммит G20 в Дели, фотографировались с российским флагом, принесенным на саммит репортером из России, сообщил корреспондент РИА Новости. "Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо за то, что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы, российская сторона, постарались и привезли", — прокомментировала журналистка Екатерина Надольская ажиотаж вокруг символа российской государственности.Она добавила, что уже ездила с триколором на БРИКС "и он пользовался такой популярностью, что я решила снова приехать с ним". Надольская рассказала РИА Новости, что была удивлена тем, насколько жители Индии, в том числе и местные журналисты, любят Россию и уважают президента Владимира Путина. По ее словам, Индия приняла российских журналистов "тепло и дружественно". В какой-то момент к триколору даже образовалась очередь из желающих сфотографироваться.Одна из индийских журналисток, Маусами Синх, взяла у россиянки интервью для телеканала India Today. Она также сфотографировалась с российским флагом — на память. По ее словам, никакой "блокады" российских СМИ на саммите "Двадцатки" не предвидится — напротив, местные журналисты рады общению с коллегами из России. "Индия — свободная страна. Здесь можно говорить что хочется. Мы рады выслушать точку зрения Екатерины", — рассказала Синх агентству.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230909/afrosoyuz-1895142642.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895134951.html

индия

россия

нью-дели

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2023

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Надольская о популярности российского флага на G20 Журналисты со всего мира, прибывшие на саммит G20 в Дели, фотографировались с российским флагом, принесенным на саммит репортером из России Екатериной Надольской. В какой-то момент даже образовывались очереди к триколору. Как рассказала Надольская, она уже ездила с флагом на БРИКС, и он пользовался такой популярностью, что она решила снова сделать так же. Надольская сказала РИА Новости, что была удивлена тем, насколько жители Индии любят Россию. По ее словам, Индия тепло приняла российских журналистов. 2023-09-09T10:17 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, россия, нью-дели, владимир путин, сергей лавров, ли цян, большая двадцатка, саммит g20