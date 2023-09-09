Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов дрона - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/fragmenty-1895230177.html
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов дрона
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов дрона - РИА Новости, 09.09.2023
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов дрона
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили новые фрагменты беспилотника, похожего на те, что... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:34
2023-09-09T19:34
в мире
румыния
олег николенко
мид украины
нато
клаус йоханнис
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895229364_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8fec8f7a897943e3c776e0be0eeb45a7.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили новые фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на пограничников, что российские дроны якобы упали и сдетонировали в Румынии. В ответ минобороны Румынии говорило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии". В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. "В субботу, 9 сентября, военнослужащие румынских военно-морских сил, развернутые для разведывательных миссий в районе Плауру, уезд Тулча, провели поисковые мероприятия в зоне ответственности после получения информации от местных властей, переданной через командование гарнизона Тулча, относительно возможного расположения фрагментов беспилотников примерно в 2,5 километра к юго-востоку от Плауру. По итогам полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, аналогичного тем, что используют российские военные", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Румынии. Официальный представитель минобороны Румынии Константин Спыну пояснил местным СМИ, что речь может идти о другом объекте. "Скорее всего, это еще один беспилотник. Данное место довольно далеко от первого. Но подробности сообщим по итогам технической экспертизы", - цитирует Спыну телеканал Antena3. Сообщается, что военные продолжат исследование местности, а руководство министерства национальной обороны находится в постоянном контакте с союзниками.
https://ria.ru/20230908/granitsa-1895065647.html
https://ria.ru/20230909/istrebiteli-1895208318.html
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895229364_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_4544e8e5e9c5ae6982eee10b6a00becc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, олег николенко, мид украины, нато, клаус йоханнис, россия
В мире, Румыния, Олег Николенко, МИД Украины, НАТО, Клаус Йоханнис, Россия
Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов дрона

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов БПЛА в районе Плауру

© AP Photo / Romanian Defense Ministry Министр обороны Румынии (второй слева) посещает районы в дельте Дуная вблизи украинской границы
Министр обороны Румынии (второй слева) посещает районы в дельте Дуная вблизи украинской границы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Romanian Defense Ministry
Министр обороны Румынии (второй слева) посещает районы в дельте Дуная вблизи украинской границы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили новые фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на пограничников, что российские дроны якобы упали и сдетонировали в Румынии. В ответ минобороны Румынии говорило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии". В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Румынии подготовят бомбоубежища на границе с Украиной
8 сентября, 17:57
«
"В субботу, 9 сентября, военнослужащие румынских военно-морских сил, развернутые для разведывательных миссий в районе Плауру, уезд Тулча, провели поисковые мероприятия в зоне ответственности после получения информации от местных властей, переданной через командование гарнизона Тулча, относительно возможного расположения фрагментов беспилотников примерно в 2,5 километра к юго-востоку от Плауру. По итогам полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, аналогичного тем, что используют российские военные", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Румынии.
Официальный представитель минобороны Румынии Константин Спыну пояснил местным СМИ, что речь может идти о другом объекте. "Скорее всего, это еще один беспилотник. Данное место довольно далеко от первого. Но подробности сообщим по итогам технической экспертизы", - цитирует Спыну телеканал Antena3.
Сообщается, что военные продолжат исследование местности, а руководство министерства национальной обороны находится в постоянном контакте с союзниками.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
США разместят в Румынии несколько истребителей F-16
Вчера, 16:27
 
В миреРумынияОлег НиколенкоМИД УкраиныНАТОКлаус ЙоханнисРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала