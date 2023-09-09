https://ria.ru/20230909/fragmenty-1895230177.html

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов дрона

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов дрона - РИА Новости, 09.09.2023

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов дрона

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили новые фрагменты беспилотника, похожего на те, что... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T19:34

2023-09-09T19:34

2023-09-09T19:34

в мире

румыния

олег николенко

мид украины

нато

клаус йоханнис

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895229364_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8fec8f7a897943e3c776e0be0eeb45a7.jpg

КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили новые фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на пограничников, что российские дроны якобы упали и сдетонировали в Румынии. В ответ минобороны Румынии говорило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии". В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. "В субботу, 9 сентября, военнослужащие румынских военно-морских сил, развернутые для разведывательных миссий в районе Плауру, уезд Тулча, провели поисковые мероприятия в зоне ответственности после получения информации от местных властей, переданной через командование гарнизона Тулча, относительно возможного расположения фрагментов беспилотников примерно в 2,5 километра к юго-востоку от Плауру. По итогам полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, аналогичного тем, что используют российские военные", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Румынии. Официальный представитель минобороны Румынии Константин Спыну пояснил местным СМИ, что речь может идти о другом объекте. "Скорее всего, это еще один беспилотник. Данное место довольно далеко от первого. Но подробности сообщим по итогам технической экспертизы", - цитирует Спыну телеканал Antena3. Сообщается, что военные продолжат исследование местности, а руководство министерства национальной обороны находится в постоянном контакте с союзниками.

https://ria.ru/20230908/granitsa-1895065647.html

https://ria.ru/20230909/istrebiteli-1895208318.html

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, олег николенко, мид украины, нато, клаус йоханнис, россия