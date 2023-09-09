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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда попадают выделяемые Украине средства США - РИА Новости, 09.09.2023
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23:56 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/finansirovanie-1895251872.html
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда попадают выделяемые Украине средства США
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда попадают выделяемые Украине средства США - РИА Новости, 09.09.2023
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда попадают выделяемые Украине средства США
Выделяемые конгрессом средства на нужды Киева в конечном счете оседают на счетах крупнейших оборонных подрядчиков США, которые выигрывают от продолжения... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:56
2023-09-09T23:56
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
джо байден
хантер байден
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Выделяемые конгрессом средства на нужды Киева в конечном счете оседают на счетах крупнейших оборонных подрядчиков США, которые выигрывают от продолжения конфликта на Украине, заявил в субботу бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. "Часть проблемы состоит в том, что, хотя эти деньги, как считается, выделяются на "помощь Украине", на деле их получают такие компании, как Lockheed Martin, General Dynamics и другие военно-промышленные корпорации. Таким образом, данные средства в конечном счете оседают на счетах предприятий ВПК, которые получают выгоду от этой войны", - сказал Джонсон в ходе дискуссии, организованной журналистом Эндрю Наполитано на его YouTube-канале. Таким образом он ответил на вопрос о том, существует ли, по его мнению, возможность отследить судьбу многомиллиардных ассигнований, которые администрация президента США Джо Байдена запрашивает у конгресса на нужды своего европейского партнера. В свою очередь, другой аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил уверенность в том, что "невозможно отделить финансирование, выделяемое на закупку оружия для Украины, от денег, которые США платят украинским политикам" за молчание о связях сына президента Хантера Байдена и его бизнесом в этой стране". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894424129.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, хантер байден, центральное разведывательное управление (цру), нато, lockheed martin
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, Хантер Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Lockheed Martin
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, куда попадают выделяемые Украине средства США

Экс-аналитик ЦРУ: финансирование США для Киева попадает подрядчикам Пентагона

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Выделяемые конгрессом средства на нужды Киева в конечном счете оседают на счетах крупнейших оборонных подрядчиков США, которые выигрывают от продолжения конфликта на Украине, заявил в субботу бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
«
"Часть проблемы состоит в том, что, хотя эти деньги, как считается, выделяются на "помощь Украине", на деле их получают такие компании, как Lockheed Martin, General Dynamics и другие военно-промышленные корпорации. Таким образом, данные средства в конечном счете оседают на счетах предприятий ВПК, которые получают выгоду от этой войны", - сказал Джонсон в ходе дискуссии, организованной журналистом Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
Таким образом он ответил на вопрос о том, существует ли, по его мнению, возможность отследить судьбу многомиллиардных ассигнований, которые администрация президента США Джо Байдена запрашивает у конгресса на нужды своего европейского партнера.
В свою очередь, другой аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил уверенность в том, что "невозможно отделить финансирование, выделяемое на закупку оружия для Украины, от денег, которые США платят украинским политикам" за молчание о связях сына президента Хантера Байдена и его бизнесом в этой стране".
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Пентагоне заявили о лимите выделения денег Киеву
6 сентября, 01:26
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДжо БайденХантер БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОLockheed Martin
 
 
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