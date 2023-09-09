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Украинцы стали изгоями в еще одной стране Европы - РИА Новости, 09.09.2023
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02:03 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/evropa-1895125234.html
Украинцы стали изгоями в еще одной стране Европы
Украинцы стали изгоями в еще одной стране Европы - РИА Новости, 09.09.2023
Украинцы стали изгоями в еще одной стране Европы
Антиукраинские высказывания стали составляющей предвыборной кампании в Словакии, при этом накал влияет на положение украинцев в стране, пишет издание... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T02:03
2023-09-09T02:03
в мире
европа
словакия
роберт фицо
нато
украина
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Антиукраинские высказывания стали составляющей предвыборной кампании в Словакии, при этом накал влияет на положение украинцев в стране, пишет издание "Европейская правда"."Антиукраинские высказывания – составляющая предвыборной кампании в Словакии", - говорится в статье.Лидер самой популярной партии страны Роберт Фицо, напоминает автор, заявлял, что не понимает действующее руководство Словакии, которое игнорирует "проявление нацизма в соседних странах".Досрочные парламентские выборы в стране состоятся 30 сентября, и по их результатам власть может перейти к силам, выступающим "против оказания военной помощи Украине, за мир с Россией и даже за выход из НАТО", утверждает "ЕП"."Как следствие, уже более 20 процентов словаков считают, что новое правительство должно заняться выходом страны из состава альянса. Предвыборный накал влияет и на положение украинцев в Словакии", - отмечается в материале.Так, украинка по имени Рената, много лет живущая в Словакии, рассказала изданию, что в последние месяцы резко увеличились случаи повреждений автомобилей с украинскими номерами. "А недавно на заправке ко мне подошел мужчина, увидев украинские номера, и спрашивает: "А ты знаешь, сколько сейчас стоит бензин? Это все из-за вас, украинцев"", – пожаловалась она.Как следует из данных исследовательского агентства Polis, крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, могла бы победить на парламентских выборах, получив более 24% голосов избирателей, если бы они проходили в начале сентября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, европа, словакия, роберт фицо, нато, украина
В мире, Европа, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Украина
Украинцы стали изгоями в еще одной стране Европы

"ЕП": в Словакии перед выборами усилились антиукраинские настроения

© AP Photo / Frank AugsteinДевушка во время празднования Дня независимости Украины
Девушка во время празднования Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка во время празднования Дня независимости Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Антиукраинские высказывания стали составляющей предвыборной кампании в Словакии, при этом накал влияет на положение украинцев в стране, пишет издание "Европейская правда".
"Антиукраинские высказывания – составляющая предвыборной кампании в Словакии", - говорится в статье.
Экс-премьер Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Делают ужасные вещи. Экс-премьер Словакии раскрыл Западу правду об Украине
3 сентября, 02:20
Лидер самой популярной партии страны Роберт Фицо, напоминает автор, заявлял, что не понимает действующее руководство Словакии, которое игнорирует "проявление нацизма в соседних странах".
Досрочные парламентские выборы в стране состоятся 30 сентября, и по их результатам власть может перейти к силам, выступающим "против оказания военной помощи Украине, за мир с Россией и даже за выход из НАТО", утверждает "ЕП".
"Как следствие, уже более 20 процентов словаков считают, что новое правительство должно заняться выходом страны из состава альянса. Предвыборный накал влияет и на положение украинцев в Словакии", - отмечается в материале.
Так, украинка по имени Рената, много лет живущая в Словакии, рассказала изданию, что в последние месяцы резко увеличились случаи повреждений автомобилей с украинскими номерами. "А недавно на заправке ко мне подошел мужчина, увидев украинские номера, и спрашивает: "А ты знаешь, сколько сейчас стоит бензин? Это все из-за вас, украинцев"", – пожаловалась она.
Как следует из данных исследовательского агентства Polis, крупная оппозиционная партия Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, могла бы победить на парламентских выборах, получив более 24% голосов избирателей, если бы они проходили в начале сентября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины
31 августа, 15:37
 
В миреЕвропаСловакияРоберт ФицоНАТОУкраина
 
 
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