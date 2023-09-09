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Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям - РИА Новости, 09.09.2023
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16:45 09.09.2023 (обновлено: 18:48 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/evroobligatsii-1895210944.html
Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям
Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям - РИА Новости, 09.09.2023
Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям
Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям перед резидентами и иностранными кредиторами,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:45
2023-09-09T18:48
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов сша
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям перед резидентами и иностранными кредиторами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что в целях исполнения Российской Федерацией перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств &lt;...&gt; Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию &lt;...&gt; заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", — говорится в тексте.Уточняется, что в роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов. При этом индексация средств на счетах типа "И", зачисленных до 15 сентября 2023 года включительно, производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке курсу иностранной валюты. В ней, как отмечается, выражены обязательства по еврооблигациям в порядке, установленном Минфином по согласованию с Центробанком.Что касается средств, зачисленных на счет типа "И" с 16 сентября 2023 года, то их будут индексировать по курсу валюты, установленному ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа по еврооблигациям, определенной проспектом эмиссии. Индексацию за счет средств федерального бюджета будет осуществлять Министерство финансов. Порядок также установлен самим ведомством по согласованию с Центральным банком.Отмечается, что министерство для этого может заключать договоры с центральным депозитарием, российскими банками и другими лицами. В свою очередь, центральный депозитарий будет вести реестр держателей российских евробондов и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций с привлечением уполномоченных банков.Также подчеркивается, что указ от 22 июня 2022 года, которым ранее определялся порядок исполнения обязательств по таким ценным бумагам, теперь прекращает действовать.В конце мая 2023 года Министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.О том, что Россия будет расплачиваться с держателями отечественных еврооблигаций в рублях, ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, система работает так же, как и оплата газа для европейского рынка, но "в обратном порядке".По словам первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Елены Перминовой, выплаты в рублях не приведут к дефолту России. В соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств и сейчас наступила именно такая ситуация, добавила она.
https://ria.ru/20230718/gosdolg-1884794762.html
https://ria.ru/20230728/agroproduktsiya-1886762398.html
https://ria.ru/20230906/evroobligatsii-1894629078.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов сша
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов США
Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям

Путин подписал указ о порядке исполнения долговых обязательств по еврооблигациям

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям перед резидентами и иностранными кредиторами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Установить, что в целях исполнения Российской Федерацией перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств <...> Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию <...> заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", — говорится в тексте.
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Уточняется, что в роли бенефициаров выступают владельцы российских евробондов. При этом индексация средств на счетах типа "И", зачисленных до 15 сентября 2023 года включительно, производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке курсу иностранной валюты. В ней, как отмечается, выражены обязательства по еврооблигациям в порядке, установленном Минфином по согласованию с Центробанком.
Что касается средств, зачисленных на счет типа "И" с 16 сентября 2023 года, то их будут индексировать по курсу валюты, установленному ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа по еврооблигациям, определенной проспектом эмиссии. Индексацию за счет средств федерального бюджета будет осуществлять Министерство финансов. Порядок также установлен самим ведомством по согласованию с Центральным банком.
Отмечается, что министерство для этого может заключать договоры с центральным депозитарием, российскими банками и другими лицами. В свою очередь, центральный депозитарий будет вести реестр держателей российских евробондов и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций с привлечением уполномоченных банков.
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Также подчеркивается, что указ от 22 июня 2022 года, которым ранее определялся порядок исполнения обязательств по таким ценным бумагам, теперь прекращает действовать.
В конце мая 2023 года Министерство финансов США сообщило, что не намерено продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. В российском ведомстве, в свою очередь, предупредили, что решение американских властей прежде всего ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к финансовой инфраструктуре Запада.
О том, что Россия будет расплачиваться с держателями отечественных еврооблигаций в рублях, ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, система работает так же, как и оплата газа для европейского рынка, но "в обратном порядке".
По словам первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Елены Перминовой, выплаты в рублях не приведут к дефолту России. В соглашениях прописаны пункты о возможной оплате не в долларах при возникновении объективных обстоятельств и сейчас наступила именно такая ситуация, добавила она.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов США
 
 
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