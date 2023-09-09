https://ria.ru/20230909/eda-1895144901.html
В "Яндексе" рассказали, когда "Алиса" научится готовить еду для человека
В "Яндексе" рассказали, когда "Алиса" научится готовить еду для человека - РИА Новости, 09.09.2023
В "Яндексе" рассказали, когда "Алиса" научится готовить еду для человека
Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" уже сейчас может помогать человеку в цифровой среде, а в реальности начнет это делать лет через 5-10, рассказал в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:56
2023-09-09T08:56
2023-09-09T09:02
яндекс
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" уже сейчас может помогать человеку в цифровой среде, а в реальности начнет это делать лет через 5-10, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Что касается приготовления физической еды, то через какое-то количество лет мы придем и к этому, я убежден. Не так быстро, поскольку здесь речь скорее о робототехнике, где все развивается медленнее. В цифровой среде уже на следующий год все это будет возможно, в реальной среде – на горизонте 5-10 лет уже можно будет "Алисе" что-то поручать", - сказал Масюк. Он отметил, что с "Алисой" уже можно поговорить, дать ей задания внутри экосистемы: например, заказать такси, включить умный чайник или лампочку. "Мне кажется, что идея и образ универсального искусственного интеллекта, который не просто с тобой через чат общается, а еще и может что-то делать, он совсем не нов. "Алиса", я думаю, уже стала частью культуры крупных городов, как те же курьеры, например", - поделился мнением эксперт. Впервые "Алиса" была представлена 21 сентября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру интернет-компании. В "Яндексе" утверждали, что "Алиса" - первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком.
https://ria.ru/20230522/chatbot-1872962483.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_151eb4ac8df4681b58b044a4576a6d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, технологии
В "Яндексе" рассказали, когда "Алиса" научится готовить еду для человека
"Яндекс": искусственный интеллект через 5-10 лет сможет готовить человеку еду
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" уже сейчас может помогать человеку в цифровой среде, а в реальности начнет это делать лет через 5-10, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Что касается приготовления физической еды, то через какое-то количество лет мы придем и к этому, я убежден. Не так быстро, поскольку здесь речь скорее о робототехнике, где все развивается медленнее. В цифровой среде уже на следующий год все это будет возможно, в реальной среде – на горизонте 5-10 лет уже можно будет "Алисе" что-то поручать", - сказал Масюк.
Он отметил, что с "Алисой" уже можно поговорить, дать ей задания внутри экосистемы: например, заказать такси, включить умный чайник или лампочку.
"Мне кажется, что идея и образ универсального искусственного интеллекта, который не просто с тобой через чат общается, а еще и может что-то делать, он совсем не нов. "Алиса", я думаю, уже стала частью культуры крупных городов, как те же курьеры, например", - поделился мнением эксперт.
Впервые "Алиса" была представлена 21 сентября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину
в ходе его визита в штаб-квартиру интернет-компании. В "Яндексе" утверждали, что "Алиса" - первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком.
Удар по американскому влиянию. В России создают национальный аналог ChatGPT