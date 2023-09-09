https://ria.ru/20230909/eda-1895144901.html

В "Яндексе" рассказали, когда "Алиса" научится готовить еду для человека

В "Яндексе" рассказали, когда "Алиса" научится готовить еду для человека - РИА Новости, 09.09.2023

В "Яндексе" рассказали, когда "Алиса" научится готовить еду для человека

Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" уже сейчас может помогать человеку в цифровой среде, а в реальности начнет это делать лет через 5-10, рассказал в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:56

2023-09-09T08:56

2023-09-09T09:02

яндекс

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" уже сейчас может помогать человеку в цифровой среде, а в реальности начнет это делать лет через 5-10, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Что касается приготовления физической еды, то через какое-то количество лет мы придем и к этому, я убежден. Не так быстро, поскольку здесь речь скорее о робототехнике, где все развивается медленнее. В цифровой среде уже на следующий год все это будет возможно, в реальной среде – на горизонте 5-10 лет уже можно будет "Алисе" что-то поручать", - сказал Масюк. Он отметил, что с "Алисой" уже можно поговорить, дать ей задания внутри экосистемы: например, заказать такси, включить умный чайник или лампочку. "Мне кажется, что идея и образ универсального искусственного интеллекта, который не просто с тобой через чат общается, а еще и может что-то делать, он совсем не нов. "Алиса", я думаю, уже стала частью культуры крупных городов, как те же курьеры, например", - поделился мнением эксперт. Впервые "Алиса" была представлена 21 сентября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру интернет-компании. В "Яндексе" утверждали, что "Алиса" - первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком.

https://ria.ru/20230522/chatbot-1872962483.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яндекс, технологии