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Под Ростовом три человека погибли после столкновения бензовоза и легковушки - РИА Новости, 09.09.2023
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23:05 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/dtp-1895248730.html
Под Ростовом три человека погибли после столкновения бензовоза и легковушки
Под Ростовом три человека погибли после столкновения бензовоза и легковушки - РИА Новости, 09.09.2023
Под Ростовом три человека погибли после столкновения бензовоза и легковушки
Три человека погибли при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, движение транспорта ограничено, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:05
2023-09-09T23:05
происшествия
ростов
mercedes
ростовская область
авто
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, движение транспорта ограничено, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. Авария произошла в 19.50 мск субботы на первом километре автодороги "подъезд от М-4 "Дон" к Красному Сулину". По предварительным данным ведомства, водитель ВАЗ 21099 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом Mercedes-Benz. "В результате ДТП скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля ВАЗ 21099 и два пассажира, мужчины, данные устанавливаются", - сказал он. От столкновения автомобили съехали в кювет. "Частично разливается бензин, не на проезжую часть. Движение транспорта ограничено", - отметили в ведомстве. Полицейские проводят проверку.
https://ria.ru/20230909/dtp-1895236822.html
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происшествия, ростов, mercedes, ростовская область, авто, россия
Происшествия, Ростов, Mercedes, Ростовская область, Авто, Россия
Под Ростовом три человека погибли после столкновения бензовоза и легковушки

Под Ростовом бензовоз столкнулся с легковушкой, три человека погибли

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСкорая
Скорая - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, движение транспорта ограничено, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 19.50 мск субботы на первом километре автодороги "подъезд от М-4 "Дон" к Красному Сулину".
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По предварительным данным ведомства, водитель ВАЗ 21099 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом Mercedes-Benz.
«
"В результате ДТП скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля ВАЗ 21099 и два пассажира, мужчины, данные устанавливаются", - сказал он.
От столкновения автомобили съехали в кювет. "Частично разливается бензин, не на проезжую часть. Движение транспорта ограничено", - отметили в ведомстве. Полицейские проводят проверку.
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