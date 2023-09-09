https://ria.ru/20230909/dtp-1895248730.html

Под Ростовом три человека погибли после столкновения бензовоза и легковушки

Под Ростовом три человека погибли после столкновения бензовоза и легковушки - РИА Новости, 09.09.2023

Под Ростовом три человека погибли после столкновения бензовоза и легковушки

Три человека погибли при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, движение транспорта ограничено, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T23:05

2023-09-09T23:05

2023-09-09T23:05

происшествия

ростов

mercedes

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении бензовоза и легкового автомобиля на трассе в Ростовской области, движение транспорта ограничено, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. Авария произошла в 19.50 мск субботы на первом километре автодороги "подъезд от М-4 "Дон" к Красному Сулину". По предварительным данным ведомства, водитель ВАЗ 21099 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом Mercedes-Benz. "В результате ДТП скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля ВАЗ 21099 и два пассажира, мужчины, данные устанавливаются", - сказал он. От столкновения автомобили съехали в кювет. "Частично разливается бензин, не на проезжую часть. Движение транспорта ограничено", - отметили в ведомстве. Полицейские проводят проверку.

https://ria.ru/20230909/dtp-1895236822.html

https://ria.ru/20230909/dtp-1895244952.html

ростов

ростовская область

россия

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происшествия, ростов, mercedes, ростовская область, авто, россия