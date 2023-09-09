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Под Пермью два пассажира пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.09.2023
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20:41 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/dtp-1895236822.html
Под Пермью два пассажира пострадали в ДТП с автобусом
Под Пермью два пассажира пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 09.09.2023
Под Пермью два пассажира пострадали в ДТП с автобусом
Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:41
2023-09-09T20:41
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
авто
пермский край
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК России. По данным ведомства, 9 сентября на трассе Пермь - Березники рейсовый автобус ПАЗ вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. В салоне автобуса находились пассажиры, двоим из них оказана медицинская помощь. "По факту ДТП, во время которого пострадали пассажиры рейсового автобуса, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, оказывающий услугу по перевозке пассажиров. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства автоаварии. Краевая полиция сообщила, что в этом ДТП пострадали трое пассажиров и водитель. При этом транспортное средство вылетело с трассы из-за наезда по технической причине на технику, выполнявшую ремонт дорожного полотна. На видео с места происшествия видно, что передняя часть автобуса со стороны водительского сиденья достаточно сильно помята.
https://ria.ru/20230902/turtsiya-1893799362.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, авто, пермский край
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Авто, Пермский край
Под Пермью два пассажира пострадали в ДТП с автобусом

Под Пермью два пассажира пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

© Фото : СУ СК России по Пермскому краюНа месте ДТП с участием рейсового автобуса в Пермском крае
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю
На месте ДТП с участием рейсового автобуса в Пермском крае
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК России.
По данным ведомства, 9 сентября на трассе Пермь - Березники рейсовый автобус ПАЗ вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. В салоне автобуса находились пассажиры, двоим из них оказана медицинская помощь.
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"По факту ДТП, во время которого пострадали пассажиры рейсового автобуса, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, оказывающий услугу по перевозке пассажиров. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства автоаварии.
Краевая полиция сообщила, что в этом ДТП пострадали трое пассажиров и водитель. При этом транспортное средство вылетело с трассы из-за наезда по технической причине на технику, выполнявшую ремонт дорожного полотна. На видео с места происшествия видно, что передняя часть автобуса со стороны водительского сиденья достаточно сильно помята.
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ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАвтоПермский край
 
 
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