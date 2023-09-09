https://ria.ru/20230909/dtp-1895227059.html
Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе
Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе - РИА Новости, 09.09.2023
Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе
Тройное ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова произошло в Симферополе, один человек погиб, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:12
2023-09-09T19:12
2023-09-09T19:41
происшествия
volkswagen group
volkswagen touareg
авто
skoda octavia
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Тройное ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова произошло в Симферополе, один человек погиб, сообщили в МВД по региону. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg допустил столкновение с двумя автомобилями", — уточнили в ведомстве.Уточняется, что водителя автомобиля Skoda Octavia доставили в больницу, где он впоследствии умер. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Назначен ряд экспертиз.Как сообщили в прокуратуре республики, предварительно, водитель Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами. Все трое водителей получили травмы, их госпитализировали. Впоследствии один из них скончался.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков. В ОП подтвердили эту информацию. Там также сообщили о приостановке полномочий Щербакова до выяснения причин аварии. Вопрос о его членстве рассмотрят в ближайшее время согласно законодательству и регламенту. В Общественной палате подчеркнули, что осуждают любое нарушение законов.
https://ria.ru/20230829/analizy-1892922841.html
https://ria.ru/20230120/dtp-1846272745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, volkswagen group, volkswagen touareg, авто, skoda octavia, республика крым, симферополь
Происшествия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Авто, Skoda Octavia, Республика Крым, Симферополь
Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе
Член Общественной палаты Крыма устроил тройное смертельное ДТП в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости.
Тройное ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова произошло в Симферополе, один человек погиб, сообщили
в МВД по региону.
«
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg допустил столкновение с двумя автомобилями", — уточнили в ведомстве.
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Уточняется, что водителя автомобиля Skoda Octavia доставили в больницу, где он впоследствии умер. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Назначен ряд экспертиз.
Как сообщили в прокуратуре республики, предварительно, водитель Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами. Все трое водителей получили травмы, их госпитализировали. Впоследствии один из них скончался.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков.
В ОП подтвердили эту информацию. Там также сообщили о приостановке полномочий Щербакова до выяснения причин аварии. Вопрос о его членстве рассмотрят в ближайшее время согласно законодательству и регламенту. В Общественной палате подчеркнули, что осуждают любое нарушение законов.
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