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Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе - РИА Новости, 09.09.2023
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19:12 09.09.2023 (обновлено: 19:41 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/dtp-1895227059.html
Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе
Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе - РИА Новости, 09.09.2023
Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе
Тройное ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова произошло в Симферополе, один человек погиб, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:12
2023-09-09T19:41
происшествия
volkswagen group
volkswagen touareg
авто
skoda octavia
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Тройное ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова произошло в Симферополе, один человек погиб, сообщили в МВД по региону. &quot;Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg допустил столкновение с двумя автомобилями&quot;, — уточнили в ведомстве.Уточняется, что водителя автомобиля Skoda Octavia доставили в больницу, где он впоследствии умер. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Назначен ряд экспертиз.Как сообщили в прокуратуре республики, предварительно, водитель Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами. Все трое водителей получили травмы, их госпитализировали. Впоследствии один из них скончался.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков. В ОП подтвердили эту информацию. Там также сообщили о приостановке полномочий Щербакова до выяснения причин аварии. Вопрос о его членстве рассмотрят в ближайшее время согласно законодательству и регламенту. В Общественной палате подчеркнули, что осуждают любое нарушение законов.
https://ria.ru/20230829/analizy-1892922841.html
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республика крым
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происшествия, volkswagen group, volkswagen touareg, авто, skoda octavia, республика крым, симферополь
Происшествия, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Авто, Skoda Octavia, Республика Крым, Симферополь
Член ОП Крыма устроил смертельное ДТП в Симферополе

Член Общественной палаты Крыма устроил тройное смертельное ДТП в Симферополе

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Тройное ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова произошло в Симферополе, один человек погиб, сообщили в МВД по региону.
«

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg допустил столкновение с двумя автомобилями", — уточнили в ведомстве.

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Уточняется, что водителя автомобиля Skoda Octavia доставили в больницу, где он впоследствии умер. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Назначен ряд экспертиз.
Как сообщили в прокуратуре республики, предварительно, водитель Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами. Все трое водителей получили травмы, их госпитализировали. Впоследствии один из них скончался.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков.
В ОП подтвердили эту информацию. Там также сообщили о приостановке полномочий Щербакова до выяснения причин аварии. Вопрос о его членстве рассмотрят в ближайшее время согласно законодательству и регламенту. В Общественной палате подчеркнули, что осуждают любое нарушение законов.
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