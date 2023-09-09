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Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 09.09.2023
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13:09 09.09.2023 (обновлено: 14:08 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/diametr-1895172233.html
Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра
Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 09.09.2023
Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:09
2023-09-09T14:08
владимир путин
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, передаёт корреспондент РИА Новости.В середине августа Собянин сообщил о завершении монтажа эстакад на 1-м участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Этот транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. По словам мэра, эстакады разгрузят участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снимут нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо.Как доложил главе государства Собянин, сейчас запускается вторая очередь Московского скоростного диаметра, южный участок, в следующем году он будет полностью интегрирован."В следующем году мы его интегрируем полностью, пройдем за МКАД и интегрируем с трассой М-2 на Крым. Участок сам достаточно большой, 28 километров, и почти 90% этой трассы находится в воздухе на эстакадах и мостах. Важнейшее сооружение. Таким образом, вместе с основным участком это будет 68 километров и 4,5 миллиона жителей почувствуют улучшение транспортной ситуации", - сказал Собянин.По его словам, этот участок повлияет в целом на транспортную ситуацию, улучшит движение на МКАДе, на третьем транспортном кольце ускорит движение."И улучшит, в целом, этот проект экологию, по оценкам специалистов, на 20% меньше выбросов будет", - сказал Собянин.Он также отметил, что Южный участок соединяется с Южной рокадой, Северо-западной хордой, МСД и как бы образует ещё четвертое транспортное кольцо."То есть это достаточно эффективный проект, который даст много эффектов для жителей и для движения в Москве, 110 тысяч автомобилей в сутки будет проходить только по этому участку", - сказал Собянин.Московский скоростной диаметр – самый протяженный в России, его длина составляет 68 километров.Год назад, 10 сентября 2022 года Путин и Собянин открыли движение по основному участку МСД протяженностью около 40 километров: от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы. В сентябре этого года завершились работы по соединению основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Восток" (Москва – Нижний Новгород – Казань) в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также строительство Южного участка МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД.
https://ria.ru/20230908/infrastruktura-1895026573.html
https://ria.ru/20230909/mtsd-4-1895173671.html
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владимир путин, сергей собянин, москва
Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва
Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра

Путин и Собянин открыли южный участок Московского скоростного диаметра

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНовый участок Московского скоростного диаметра у станции МЦД Печатники
Новый участок Московского скоростного диаметра у станции МЦД Печатники - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Новый участок Московского скоростного диаметра у станции МЦД Печатники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, передаёт корреспондент РИА Новости.
В середине августа Собянин сообщил о завершении монтажа эстакад на 1-м участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Этот транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. По словам мэра, эстакады разгрузят участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снимут нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо.
Как доложил главе государства Собянин, сейчас запускается вторая очередь Московского скоростного диаметра, южный участок, в следующем году он будет полностью интегрирован.
"В следующем году мы его интегрируем полностью, пройдем за МКАД и интегрируем с трассой М-2 на Крым. Участок сам достаточно большой, 28 километров, и почти 90% этой трассы находится в воздухе на эстакадах и мостах. Важнейшее сооружение. Таким образом, вместе с основным участком это будет 68 километров и 4,5 миллиона жителей почувствуют улучшение транспортной ситуации", - сказал Собянин.
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По его словам, этот участок повлияет в целом на транспортную ситуацию, улучшит движение на МКАДе, на третьем транспортном кольце ускорит движение.
"И улучшит, в целом, этот проект экологию, по оценкам специалистов, на 20% меньше выбросов будет", - сказал Собянин.
Он также отметил, что Южный участок соединяется с Южной рокадой, Северо-западной хордой, МСД и как бы образует ещё четвертое транспортное кольцо.
"То есть это достаточно эффективный проект, который даст много эффектов для жителей и для движения в Москве, 110 тысяч автомобилей в сутки будет проходить только по этому участку", - сказал Собянин.
Московский скоростной диаметр – самый протяженный в России, его длина составляет 68 километров.
Год назад, 10 сентября 2022 года Путин и Собянин открыли движение по основному участку МСД протяженностью около 40 километров: от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы. В сентябре этого года завершились работы по соединению основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Восток" (Москва – Нижний НовгородКазань) в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также строительство Южного участка МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД.
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