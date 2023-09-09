https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895247890.html
В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха
В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха - РИА Новости, 09.09.2023
В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха
Принятая G20 декларация — очередное сотрясение воздуха, она констатирует глобальные проблемы, но заявления кардинально расходятся с действиями, заявила РИА... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:00
2023-09-09T23:00
2023-09-09T23:17
в мире
украина
африка
индия
наталья никонорова
большая двадцатка
оон
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Принятая G20 декларация — очередное сотрясение воздуха, она констатирует глобальные проблемы, но заявления кардинально расходятся с действиями, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова. Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки". В контексте событий на Украине в декларации утверждается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. "На мой взгляд, принятая декларация — очередное сотрясение воздуха, обычная констатация глобальных проблем. Все эти высокопарные фразы о "необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН" и о том, что "сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн" — участникам саммита следует адресовать только самим себе. Пока их заявления кардинально расходятся с действиями", - сказала сенатор. Никонорова также отметила, что отдельного внимания заслуживают "призывы к выполнению черноморской инициативы". "Камнем преткновения в ее реализации стало игнорирование своих обязательств нашими визави и злостное злоупотребление предоставленными зерновой сделкой возможностями", - объяснила она. Парламентарий добавила, что Запад "исподтишка" старался влиять на страны Африки - "всё в лучших традициях". "Что касается влияния итогов саммита на ход украинского конфликта. За годы взаимодействия с коллективным Западом мы научились подвергать сомнению как устные, так и письменные заявления и договоренности. Заявлять можно все, что угодно. Будем наблюдать за конкретными действиями", - заключила Никонорова. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895247542.html
https://ria.ru/20230909/punkt-1895218856.html
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895218375.html
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7 495 645-6601
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в мире, украина, африка, индия, наталья никонорова, большая двадцатка, оон, совет федерации рф, саммит g20
В мире, Украина, Африка, Индия, Наталья Никонорова, Большая двадцатка, ООН, Совет Федерации РФ, Саммит G20
В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха
Никонорова: декларация G20 — констатация глобальных проблем и сотрясение воздуха