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В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха - РИА Новости, 09.09.2023
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23:00 09.09.2023 (обновлено: 23:17 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895247890.html
В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха
В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха - РИА Новости, 09.09.2023
В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха
Принятая G20 декларация — очередное сотрясение воздуха, она констатирует глобальные проблемы, но заявления кардинально расходятся с действиями, заявила РИА... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:00
2023-09-09T23:17
в мире
украина
африка
индия
наталья никонорова
большая двадцатка
оон
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Принятая G20 декларация — очередное сотрясение воздуха, она констатирует глобальные проблемы, но заявления кардинально расходятся с действиями, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова. Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки". В контексте событий на Украине в декларации утверждается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. "На мой взгляд, принятая декларация — очередное сотрясение воздуха, обычная констатация глобальных проблем. Все эти высокопарные фразы о "необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН" и о том, что "сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн" — участникам саммита следует адресовать только самим себе. Пока их заявления кардинально расходятся с действиями", - сказала сенатор. Никонорова также отметила, что отдельного внимания заслуживают "призывы к выполнению черноморской инициативы". "Камнем преткновения в ее реализации стало игнорирование своих обязательств нашими визави и злостное злоупотребление предоставленными зерновой сделкой возможностями", - объяснила она. Парламентарий добавила, что Запад "исподтишка" старался влиять на страны Африки - "всё в лучших традициях". "Что касается влияния итогов саммита на ход украинского конфликта. За годы взаимодействия с коллективным Западом мы научились подвергать сомнению как устные, так и письменные заявления и договоренности. Заявлять можно все, что угодно. Будем наблюдать за конкретными действиями", - заключила Никонорова. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895247542.html
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Наталья Макарова
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в мире, украина, африка, индия, наталья никонорова, большая двадцатка, оон, совет федерации рф, саммит g20
В мире, Украина, Африка, Индия, Наталья Никонорова, Большая двадцатка, ООН, Совет Федерации РФ, Саммит G20
В Совфеде назвали декларацию G20 очередным сотрясением воздуха

Никонорова: декларация G20 — констатация глобальных проблем и сотрясение воздуха

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Принятая G20 декларация — очередное сотрясение воздуха, она констатирует глобальные проблемы, но заявления кардинально расходятся с действиями, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.
Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки". В контексте событий на Украине в декларации утверждается, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.
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«
"На мой взгляд, принятая декларация — очередное сотрясение воздуха, обычная констатация глобальных проблем. Все эти высокопарные фразы о "необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН" и о том, что "сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн" — участникам саммита следует адресовать только самим себе. Пока их заявления кардинально расходятся с действиями", - сказала сенатор.
Никонорова также отметила, что отдельного внимания заслуживают "призывы к выполнению черноморской инициативы".
«
"Камнем преткновения в ее реализации стало игнорирование своих обязательств нашими визави и злостное злоупотребление предоставленными зерновой сделкой возможностями", - объяснила она.
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Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев
Вчера, 17:55
Парламентарий добавила, что Запад "исподтишка" старался влиять на страны Африки - "всё в лучших традициях".
«
"Что касается влияния итогов саммита на ход украинского конфликта. За годы взаимодействия с коллективным Западом мы научились подвергать сомнению как устные, так и письменные заявления и договоренности. Заявлять можно все, что угодно. Будем наблюдать за конкретными действиями", - заключила Никонорова.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
FT: декларация G20 стала ударом для Запада
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В миреУкраинаАфрикаИндияНаталья НиконороваБольшая двадцаткаООНСовет Федерации РФСаммит G20
 
 
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