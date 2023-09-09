https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895219335.html
Страны G20 договорились ускорить преодоление экологических кризисов
Страны G20 договорились ускорить преодоление экологических кризисов - РИА Новости, 09.09.2023
Страны G20 договорились ускорить преодоление экологических кризисов
Страны G20 стремятся ускорить преодоление экологических кризисов в мире, включая последствия глобального изменения климата, говорится в декларации саммита G20 в РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:59
2023-09-09T17:59
2023-09-09T17:59
в мире
нью-дели
индия
бангладеш
нарендра моди
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 стремятся ускорить преодоление экологических кризисов в мире, включая последствия глобального изменения климата, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Мы обязуемся в срочном порядке ускорить наши действия по преодолению экологических кризисов и вызовов, включая изменение климата", - говорится в документе. Страны блока также признают, что последствия изменения климата ощущаются во всем мире, в особенности беднейшими и наиболее уязвимыми слоями населения наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/plastik-1895198577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, индия, бангладеш, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Нью-Дели, Индия, Бангладеш, Нарендра Моди, Большая двадцатка, Саммит G20
Страны G20 договорились ускорить преодоление экологических кризисов
Декларация: G20 стремится ускорить преодоление экологических кризисов в мире