https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895219335.html

Страны G20 договорились ускорить преодоление экологических кризисов

Страны G20 договорились ускорить преодоление экологических кризисов - РИА Новости, 09.09.2023

Страны G20 договорились ускорить преодоление экологических кризисов

Страны G20 стремятся ускорить преодоление экологических кризисов в мире, включая последствия глобального изменения климата, говорится в декларации саммита G20 в РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:59

2023-09-09T17:59

2023-09-09T17:59

в мире

нью-дели

индия

бангладеш

нарендра моди

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 стремятся ускорить преодоление экологических кризисов в мире, включая последствия глобального изменения климата, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Мы обязуемся в срочном порядке ускорить наши действия по преодолению экологических кризисов и вызовов, включая изменение климата", - говорится в документе. Страны блока также признают, что последствия изменения климата ощущаются во всем мире, в особенности беднейшими и наиболее уязвимыми слоями населения наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/plastik-1895198577.html

нью-дели

индия

бангладеш

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-дели, индия, бангладеш, нарендра моди, большая двадцатка, саммит g20