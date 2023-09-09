https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895202981.html

G20 намерена использовать все средства для создания цифровых экосистем

G20 намерена использовать все средства для создания цифровых экосистем - РИА Новости, 09.09.2023

G20 намерена использовать все средства для создания цифровых экосистем

Страны G20 намерены использовать все доступные цифровые инструменты и технологии для создания безопасных цифровых экосистем, говорится в декларации саммита G20... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:58

2023-09-09T15:58

2023-09-09T15:58

в мире

нью-дели

индия

технологии

бангладеш

нарендра моди

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895198028_0:0:3426:1928_1920x0_80_0_0_df4837356af259cbf62072fdefcb3744.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 намерены использовать все доступные цифровые инструменты и технологии для создания безопасных цифровых экосистем, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Мы преисполнены решимости использовать все доступные цифровые инструменты и технологии и приложить все усилия для создания безопасных и устойчивых цифровых экосистем и обеспечения того, чтобы каждый житель нашей планеты был финансово вовлечен в нее", - говорится в декларации. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

нью-дели

индия

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-дели, индия, технологии, бангладеш, нарендра моди, большая двадцатка