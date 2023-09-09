https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895202981.html
G20 намерена использовать все средства для создания цифровых экосистем
G20 намерена использовать все средства для создания цифровых экосистем - РИА Новости, 09.09.2023
G20 намерена использовать все средства для создания цифровых экосистем
Страны G20 намерены использовать все доступные цифровые инструменты и технологии для создания безопасных цифровых экосистем, говорится в декларации саммита G20... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:58
2023-09-09T15:58
2023-09-09T15:58
в мире
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индия
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нарендра моди
большая двадцатка
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 намерены использовать все доступные цифровые инструменты и технологии для создания безопасных цифровых экосистем, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели. "Мы преисполнены решимости использовать все доступные цифровые инструменты и технологии и приложить все усилия для создания безопасных и устойчивых цифровых экосистем и обеспечения того, чтобы каждый житель нашей планеты был финансово вовлечен в нее", - говорится в декларации. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, индия, технологии, бангладеш, нарендра моди, большая двадцатка
В мире, Нью-Дели, Индия, Технологии, Бангладеш, Нарендра Моди, Большая двадцатка
G20 намерена использовать все средства для создания цифровых экосистем
G20 намерена использовать все доступные средства для создания цифровых экосистем