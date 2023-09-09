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Штаб не зафиксировал жалоб на работу ДЭГ в Москве - РИА Новости, 09.09.2023
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16:16 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/deg-1895205951.html
Штаб не зафиксировал жалоб на работу ДЭГ в Москве
Штаб не зафиксировал жалоб на работу ДЭГ в Москве - РИА Новости, 09.09.2023
Штаб не зафиксировал жалоб на работу ДЭГ в Москве
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не фиксирует жалоб и заявлений относительно работы дистанционно электронного голосования, сообщил... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:16
2023-09-09T16:16
политика
москва
россия
донецкая народная республика
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не фиксирует жалоб и заявлений относительно работы дистанционно электронного голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. "У нас на сегодняшний момент в штабе нет заявлений относительно ДЭГ, относительно того, что что-то не работает или не проходят смски. Работает", - заявил он журналистам. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, москва, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Штаб не зафиксировал жалоб на работу ДЭГ в Москве

Штаб не зафиксировал жалоб и заявлений по работе ДЭГ на голосовании в Москве

© АГН "Москва" / Сергей КиселевРабота участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не фиксирует жалоб и заявлений относительно работы дистанционно электронного голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.
«
"У нас на сегодняшний момент в штабе нет заявлений относительно ДЭГ, относительно того, что что-то не работает или не проходят смски. Работает", - заявил он журналистам.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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ПолитикаМоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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