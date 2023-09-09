https://ria.ru/20230909/dedollarizatsiya-1895132624.html

Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла, заявил МИД

Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла, заявил МИД - РИА Новости, 09.09.2023

Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла, заявил МИД

Дедолларизация экономических связей России и Китая фактически уже состоялась, заявил в интервью РИА Новости директор 1-го департамента Азии МИД Георгий... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:44

2023-09-09T05:44

2023-09-09T10:30

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георгий зиновьев

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экономика

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дедолларизация экономических связей России и Китая фактически уже состоялась, заявил в интервью РИА Новости директор 1-го департамента Азии МИД Георгий Зиновьев."Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%", — сказал он.Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги американским долларом, добавил Зиновьев.Он отметил, что российские и китайские экономические операторы "массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов".Хотя международная политическая и экономическая нестабильность сказывается на деятельности финансовых организаций, инструментарий, сформированный благодаря работе правительств России и Китая, позволяет "облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно", заключил дипломат.В феврале замглавы МИД Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Китая растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился — в первом полугодии почти половина торговли с КНР осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний.В марте президент Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе говорил, что Москва выступает за развитие использования китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20230531/platezhi-1875134566.html

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россия, москва, пекин, георгий зиновьев, московская биржа, экономика