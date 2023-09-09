Оказать давление на Россию декларацией G20 не вышло, считает эксперт
Эксперт: декларация G20 показала, что Запад не смог оказать давление на Россию
Международный медиацентр G20
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Итоговый документ саммита G20 показал, что Запад не смог оказать давление на Москву "чувствительными" формулировками, это заслуга совместных усилий России, Индии и Китая, заявил РИА Новости заместитель директора, ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ ВШЭ Александр Королев.
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"Итоговая декларация саммита показала, что попытки Запада по прошлогоднему балийскому сценарию обрушиться с массивной критикой России не увенчались успехом, оказать давление на РФ не вышло", - считает эксперт.
В коммюнике по итогам саммита 2022 года в Индонезии большинство членов G20 осудили конфликт на Украине. Королев отметил, что многие западные издания уже написали, о том, что саммит "Двадцатки" в Нью-Дели стал "ударом по коллективному Западу". "Итог саммита позитивный для РФ. Не было жесткого давления в итоговом документе, не было чувствительных для Москвы формулировок. Китай с Индией в своих совместных усилиях с Россией смогли их убрать", - сказал эксперт.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии первой сессии саммита G20 сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20. "Последние годы у России и Китая с Афросоюзом очень тесные связи. Присутствие его в двадцатке позволяет Москве потенциально заручиться дружественной поддержкой со стороны такого крупного объединения", - подчеркнул Королев.
Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, так как на мероприятии будут обсуждать проблемы глобального экономического роста, заявлял в августе глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Это прямая заслуга Дели. Когда были различные бизнес-мероприятия по линии "Двадцатки" в преддверии самого саммита, Индия говорила, что эти площадки должны быть для конструктивного диалога, они не должны быть суперполитизированы", - сказал эксперт.
По его словам, это "завуалированная" критика предыдущего председателя G20, Индонезии, которая не смогла предотвратить политизацию. "Моди хотел быть внушительным политиком, дипломатом, попытаться примирить все стороны, но и донести важность обсуждения глобальных вопросов, но не военных действий. Это можно отнести в личную копилку Моди", - резюмировал Королев.
Ранее Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В нем в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.