https://ria.ru/20230909/davlenie-1895239585.html

Оказать давление на Россию декларацией G20 не вышло, считает эксперт

Оказать давление на Россию декларацией G20 не вышло, считает эксперт - РИА Новости, 09.09.2023

Оказать давление на Россию декларацией G20 не вышло, считает эксперт

Итоговый документ саммита G20 показал, что Запад не смог оказать давление на Москву "чувствительными" формулировками, это заслуга совместных усилий России,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T21:02

2023-09-09T21:02

2023-09-09T21:02

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Итоговый документ саммита G20 показал, что Запад не смог оказать давление на Москву "чувствительными" формулировками, это заслуга совместных усилий России, Индии и Китая, заявил РИА Новости заместитель директора, ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ ВШЭ Александр Королев. "Итоговая декларация саммита показала, что попытки Запада по прошлогоднему балийскому сценарию обрушиться с массивной критикой России не увенчались успехом, оказать давление на РФ не вышло", - считает эксперт. В коммюнике по итогам саммита 2022 года в Индонезии большинство членов G20 осудили конфликт на Украине. Королев отметил, что многие западные издания уже написали, о том, что саммит "Двадцатки" в Нью-Дели стал "ударом по коллективному Западу". "Итог саммита позитивный для РФ. Не было жесткого давления в итоговом документе, не было чувствительных для Москвы формулировок. Китай с Индией в своих совместных усилиях с Россией смогли их убрать", - сказал эксперт. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии первой сессии саммита G20 сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20. "Последние годы у России и Китая с Афросоюзом очень тесные связи. Присутствие его в двадцатке позволяет Москве потенциально заручиться дружественной поддержкой со стороны такого крупного объединения", - подчеркнул Королев. Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, так как на мероприятии будут обсуждать проблемы глобального экономического роста, заявлял в августе глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Это прямая заслуга Дели. Когда были различные бизнес-мероприятия по линии "Двадцатки" в преддверии самого саммита, Индия говорила, что эти площадки должны быть для конструктивного диалога, они не должны быть суперполитизированы", - сказал эксперт. По его словам, это "завуалированная" критика предыдущего председателя G20, Индонезии, которая не смогла предотвратить политизацию. "Моди хотел быть внушительным политиком, дипломатом, попытаться примирить все стороны, но и донести важность обсуждения глобальных вопросов, но не военных действий. Это можно отнести в личную копилку Моди", - резюмировал Королев. Ранее Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В нем в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895218375.html

https://ria.ru/20230909/punkt-1895218856.html

https://ria.ru/20230909/ukraina-1895201499.html

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