https://ria.ru/20230909/britaniya-1895120346.html

Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев

Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев - РИА Новости, 09.09.2023

Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев

Начальник британского генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что Британия занимается обучением 30-40% украинских "добровольцев". РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:23

2023-09-09T00:23

2023-09-09T00:23

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Начальник британского генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что Британия занимается обучением 30-40% украинских "добровольцев". По его мнению, Лондон вносит крупнейший вклад в обучение украинцев. "Мы обучаем около 30-40% всех украинских солдат, которые являются, если угодно, призывниками, добровольцев", - отметил Сандерс. Он подчеркнул, что с украинскими командующими поддерживается "постоянный диалог". Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство украинцев понимают угрозу от преступной политики киевского режима – повальную мобилизацию давно называют на Украине "могилизацией".

https://ria.ru/20230903/boepripasy-1893911752.html

https://ria.ru/20230908/britaniya-1894876259.html

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лондон, россия, украина, василий небензя, оон, в мире