Рейтинг@Mail.ru
Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/britaniya-1895120346.html
Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев
Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев - РИА Новости, 09.09.2023
Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев
Начальник британского генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что Британия занимается обучением 30-40% украинских "добровольцев". РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:23
2023-09-09T00:23
лондон
россия
украина
василий небензя
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580190797_0:80:1024:656_1920x0_80_0_0_c0e8a074c6662cfd7dd2a1b922b3bc00.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Начальник британского генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что Британия занимается обучением 30-40% украинских "добровольцев". По его мнению, Лондон вносит крупнейший вклад в обучение украинцев. "Мы обучаем около 30-40% всех украинских солдат, которые являются, если угодно, призывниками, добровольцев", - отметил Сандерс. Он подчеркнул, что с украинскими командующими поддерживается "постоянный диалог". Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство украинцев понимают угрозу от преступной политики киевского режима – повальную мобилизацию давно называют на Украине "могилизацией".
https://ria.ru/20230903/boepripasy-1893911752.html
https://ria.ru/20230908/britaniya-1894876259.html
лондон
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580190797_29:0:1024:746_1920x0_80_0_0_1a5f25fc328c043f9155830aad281e4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, россия, украина, василий небензя, оон, в мире
Лондон, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, В мире
Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев

Глава генштаба Британии Сандерс: Лондон обучает 30-40 процентов добровольцев ВСУ

© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании проводят учения
Военнослужащие Украины и Великобритании проводят учения - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Военнослужащие Украины и Великобритании проводят учения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Начальник британского генштаба Патрик Сандерс в интервью порталу Forces.net заявил, что Британия занимается обучением 30-40% украинских "добровольцев".
По его мнению, Лондон вносит крупнейший вклад в обучение украинцев.
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине
3 сентября, 11:21
"Мы обучаем около 30-40% всех украинских солдат, которые являются, если угодно, призывниками, добровольцев", - отметил Сандерс.
Он подчеркнул, что с украинскими командующими поддерживается "постоянный диалог".
Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб.
Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство украинцев понимают угрозу от преступной политики киевского режима – повальную мобилизацию давно называют на Украине "могилизацией".
Военные учения российской армии на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Британия пообещала следить за действиями России в Черном море
Вчера, 03:56
 
ЛондонРоссияУкраинаВасилий НебензяООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала