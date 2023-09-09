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G20 выступили за усиление глобального сотрудничества в борьбе с наркотиками
G20 выступили за усиление глобального сотрудничества в борьбе с наркотиками - РИА Новости, 09.09.2023
G20 выступили за усиление глобального сотрудничества в борьбе с наркотиками
Страны G20 в итоговой декларации выступили за усиление международного сотрудничества по борьбе с наркотиками, включая обмен данными и создание возможностей по... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:36
2023-09-09T14:36
2023-09-09T14:36
в мире
индия
нью-дели
бангладеш
сергей лавров
большая двадцатка
саммит g20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны G20 в итоговой декларации выступили за усиление международного сотрудничества по борьбе с наркотиками, включая обмен данными и создание возможностей по нарушению цепочек производства и распространения. "С учетом такой проблемы для мирового здравоохранения, как проблема с наркотиками в мире, мы призываем к сильному международному сотрудничеству по борьбе с наркотиками, в котором бы не было ненужных ограничений, включающее, в частности, обмен данными и создание возможностей по нарушению производства и распространения запрещенных наркотических веществ, включая синтетические наркотики, а также исходных веществ на изначальном этапе, этапе транспортировки или же конечном пункте", - отмечается в документе. Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
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в мире, индия, нью-дели, бангладеш, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Индия, Нью-Дели, Бангладеш, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Саммит G20
G20 выступили за усиление глобального сотрудничества в борьбе с наркотиками
G20 выступили за усиление международного сотрудничества в борьбе с наркотиками