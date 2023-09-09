https://ria.ru/20230909/bmp-3-1895128048.html

БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик

БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик - РИА Новости, 09.09.2023

БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик

Российская БМП-3 за счет своего мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T03:36

2023-09-09T03:36

2023-09-09T09:09

высокоточные комплексы

бмп-3

бмп-2

ростех

вишня

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885426187_0:96:2965:1764_1920x0_80_0_0_b824f3a6f6fa04958bea64e1050b7105.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская БМП-3 за счет своего мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов."Стомиллиметровый осколочно-фугасный выстрел "Вишня" при его прямом попадании в цель типа БМП-2 либо БТР приводит к ее полному уничтожению", — уточнил он. Комплекс вооружения БМП-3, отметил Хромов, полностью оправдал себя в зоне спецоперации, с учетом всех применяемых типов боеприпасов, как 30-миллиметровых, так и 100-миллиметровых, включая осколочно-фугасный выстрел "Вишня" и управляемые ракеты "Аркан".Он добавил, что ПТУР "Аркан" в свою очередь позволяет поражать танки противника, но его эффективность зависит от того, в какую проекцию украинской боевой машины пришлось попадание."Данный тип противотанкового выстрела — 100-миллиметровая ракета "Аркан", — по отзывам военных, успешно поражает бронетехнику противника", - уточнил Хромов.БМП-3 разработали и серийно производят на "Курганмашзаводе", она предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километров в час.Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может перевозиться самолетами и десантными кораблями.

https://ria.ru/20230908/dopzaschita-1894874982.html

https://ria.ru/20230901/bradley-1893538390.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

высокоточные комплексы, бмп-3, бмп-2, ростех, вишня, безопасность