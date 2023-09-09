https://ria.ru/20230909/bmp-3-1895128048.html
БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик
БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик - РИА Новости, 09.09.2023
БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик
Российская БМП-3 за счет своего мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:36
2023-09-09T03:36
2023-09-09T09:09
высокоточные комплексы
бмп-3
бмп-2
ростех
вишня
безопасность
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская БМП-3 за счет своего мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов."Стомиллиметровый осколочно-фугасный выстрел "Вишня" при его прямом попадании в цель типа БМП-2 либо БТР приводит к ее полному уничтожению", — уточнил он. Комплекс вооружения БМП-3, отметил Хромов, полностью оправдал себя в зоне спецоперации, с учетом всех применяемых типов боеприпасов, как 30-миллиметровых, так и 100-миллиметровых, включая осколочно-фугасный выстрел "Вишня" и управляемые ракеты "Аркан".Он добавил, что ПТУР "Аркан" в свою очередь позволяет поражать танки противника, но его эффективность зависит от того, в какую проекцию украинской боевой машины пришлось попадание."Данный тип противотанкового выстрела — 100-миллиметровая ракета "Аркан", — по отзывам военных, успешно поражает бронетехнику противника", - уточнил Хромов.БМП-3 разработали и серийно производят на "Курганмашзаводе", она предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километров в час.Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может перевозиться самолетами и десантными кораблями.
https://ria.ru/20230908/dopzaschita-1894874982.html
https://ria.ru/20230901/bradley-1893538390.html
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высокоточные комплексы, бмп-3, бмп-2, ростех, вишня, безопасность
Высокоточные комплексы, БМП-3, БМП-2, Ростех, Вишня, Безопасность
БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик
"Курганмашзавод": БМП-3 уничтожает легкую бронетехнику Украины с одного выстрела
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская БМП-3 за счет своего мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.
«
"Стомиллиметровый осколочно-фугасный выстрел "Вишня" при его прямом попадании в цель типа БМП-2
либо БТР приводит к ее полному уничтожению", — уточнил он.
Комплекс вооружения БМП-3, отметил Хромов, полностью оправдал себя в зоне спецоперации, с учетом всех применяемых типов боеприпасов, как 30-миллиметровых, так и 100-миллиметровых, включая осколочно-фугасный выстрел "Вишня
" и управляемые ракеты "Аркан".
Он добавил, что ПТУР "Аркан" в свою очередь позволяет поражать танки противника, но его эффективность зависит от того, в какую проекцию украинской боевой машины пришлось попадание.
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"Данный тип противотанкового выстрела — 100-миллиметровая ракета "Аркан", — по отзывам военных, успешно поражает бронетехнику противника", - уточнил Хромов.
БМП-3 разработали и серийно производят на "Курганмашзаводе", она предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километров в час.
Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может перевозиться самолетами и десантными кораблями.
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