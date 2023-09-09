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ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2023
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12:11 09.09.2023
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ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области
ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2023
ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области
Украинские войска атаковали дронами прифронтовый поселок Днепряны Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:11
2023-09-09T12:11
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами прифронтовый поселок Днепряны Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "Утром со стороны украинских вооруженных формирований был атакован дронами пгт Днепряны. На территории поселка было сброшено три боезаряда", - говорится в сообщении. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в администрации. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области

ВСУ атаковали дронами поселок Днепряны в Херсонской области

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами прифронтовый поселок Днепряны Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
"Утром со стороны украинских вооруженных формирований был атакован дронами пгт Днепряны. На территории поселка было сброшено три боезаряда", - говорится в сообщении.
Разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в администрации.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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