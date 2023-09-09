https://ria.ru/20230909/bespilotniki-1895164642.html
ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области
ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2023
ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области
Украинские войска атаковали дронами прифронтовый поселок Днепряны Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:11
2023-09-09T12:11
2023-09-09T12:11
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днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами прифронтовый поселок Днепряны Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "Утром со стороны украинских вооруженных формирований был атакован дронами пгт Днепряны. На территории поселка было сброшено три боезаряда", - говорится в сообщении. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в администрации. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области
ВСУ атаковали дронами поселок Днепряны в Херсонской области