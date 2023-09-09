https://ria.ru/20230909/bespilotniki-1895164642.html

ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области

ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области - РИА Новости, 09.09.2023

ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области

Украинские войска атаковали дронами прифронтовый поселок Днепряны Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:11

2023-09-09T12:11

2023-09-09T12:11

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днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами прифронтовый поселок Днепряны Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "Утром со стороны украинских вооруженных формирований был атакован дронами пгт Днепряны. На территории поселка было сброшено три боезаряда", - говорится в сообщении. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в администрации. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, днепр (город)