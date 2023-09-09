https://ria.ru/20230909/bespilotniki-1895127195.html

В московских аэропортах задержано более десяти рейсов

В московских аэропортах задержано более десяти рейсов - РИА Новости, 09.09.2023

В московских аэропортах задержано более десяти рейсов

По меньшей мере 13 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T03:07

2023-09-09T03:07

2023-09-09T03:07

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 3.01 мск, во "Внуково" восемь рейсов задержаны и один отменен. В "Домодедово" два рейса задержаны и три рейса отменены. В "Шереметьево" три рейса задержаны.

https://ria.ru/20230909/most-1895126522.html

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2023

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)