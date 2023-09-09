Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах задержано более десяти рейсов - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/bespilotniki-1895127195.html
В московских аэропортах задержано более десяти рейсов
В московских аэропортах задержано более десяти рейсов - РИА Новости, 09.09.2023
В московских аэропортах задержано более десяти рейсов
По меньшей мере 13 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:07
2023-09-09T03:07
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/32/1555833296_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5c65dfab04397d051297e4f6555d6e81.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 3.01 мск, во "Внуково" восемь рейсов задержаны и один отменен. В "Домодедово" два рейса задержаны и три рейса отменены. В "Шереметьево" три рейса задержаны.
https://ria.ru/20230909/most-1895126522.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155583/32/1555833296_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_940c4e299ebb57114e2b836970f8a448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержано более десяти рейсов

В "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" задержано более десяти рейсов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 3.01 мск, во "Внуково" восемь рейсов задержаны и один отменен.
В "Домодедово" два рейса задержаны и три рейса отменены.
В "Шереметьево" три рейса задержаны.
Автомобиль едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
02:46
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала