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Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине - РИА Новости, 09.09.2023
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05:51 09.09.2023 (обновлено: 05:59 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/bayden-1895132928.html
Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине
Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине - РИА Новости, 09.09.2023
Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине
Президент США Джо Байден на предстоящей первой сессии саммита "Группы двадцати" (G20) в Индии намерен говорить о конфликте на Украине и его влиянии на другие... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:51
2023-09-09T05:59
украина
большая двадцатка
саммит g20
в мире
джо байден
владимир путин
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящей первой сессии саммита "Группы двадцати" (G20) в Индии намерен говорить о конфликте на Украине и его влиянии на другие страны, заявил представитель Белого дома на брифинге для журналистов."Президент Байден воспользуется этой сессией, чтобы подчеркнуть, как война России на Украине вредит многим странам в том зале и их соседям", - сообщил представитель президентской администрации, говоря о первой сессии с участием Байдена на саммите G20.В Белом доме добавили, что США продолжают верить в формат G20 и считают, что он может работать на благо населению всех стран-участниц "двадцатки" и за ее пределами.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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украина, большая двадцатка, саммит g20, в мире, джо байден, владимир путин, россия, сша
Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США
Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине

Белый дом: Байден на первой сессии G20 намерен говорить о конфликте на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящей первой сессии саммита "Группы двадцати" (G20) в Индии намерен говорить о конфликте на Украине и его влиянии на другие страны, заявил представитель Белого дома на брифинге для журналистов.
«
"Президент Байден воспользуется этой сессией, чтобы подчеркнуть, как война России на Украине вредит многим странам в том зале и их соседям", - сообщил представитель президентской администрации, говоря о первой сессии с участием Байдена на саммите G20.
В Белом доме добавили, что США продолжают верить в формат G20 и считают, что он может работать на благо населению всех стран-участниц "двадцатки" и за ее пределами.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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УкраинаБольшая двадцаткаСаммит G20В миреДжо БайденВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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