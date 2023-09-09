https://ria.ru/20230909/bayden-1895122971.html

"Россия смеется". Байден одним шагом превратил США в посмешище

"Россия смеется". Байден одним шагом превратил США в посмешище - РИА Новости, 09.09.2023

"Россия смеется". Байден одним шагом превратил США в посмешище

Президент Джо Байден своим решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил США в страну, над которой смеются в России, Китае и других странах,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T01:25

2023-09-09T01:25

2023-09-09T01:25

в мире

аляска

россия

китай

джо байден

сша

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Президент Джо Байден своим решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил США в страну, над которой смеются в России, Китае и других странах, заявил в беседе с Fox Business губернатор штата Майк Данливи.Как заявил губернатор-республиканец, в решении Байдена нет никакого смысла, "как на это ни посмотри". По его мнению, единственное, чего может добиваться американский лидер, - это повышение цен на нефть и газ настолько, чтобы "удешевить" таким образом некоторые возобновляемые источники энергии."Но, в конце концов, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран — они все смеются над Соединенными Штатами. Я историк, Ларри (ведущий. – ред.), и не могу вспомнить в истории государств или империй пример, где бы они настолько вставляли себе палки в колеса, как это происходит в настоящее время с этой администрацией", - выразил негодование Данливи.При этом он добавил, что "большинство из нас ждут не дождутся 2024 года", когда в США запланированы президентские выборы.Как ранее сообщили в Белом доме, Байден решил отменить выданные предыдущей администрацией разрешения на аренду земель на Аляске для разработки нефтяных и газовых месторождений. Как утверждают в администрации, этот шаг позволит сохранить арктические земли и дикую природу.

https://ria.ru/20230908/impichment-1894883174.html

аляска

россия

китай

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в мире, аляска, россия, китай, джо байден, сша