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В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет

В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет - РИА Новости, 09.09.2023

В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет

Рейсовый автобус с восемью пассажирами, двигавшийся к деревне Березянка Омского района Омской области, улетел в кювет и перевернулся, семь пассажиров доставлены РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:35

2023-09-09T17:35

2023-09-09T17:39

происшествия

омская область

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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Рейсовый автобус с восемью пассажирами, двигавшийся к деревне Березянка Омского района Омской области, улетел в кювет и перевернулся, семь пассажиров доставлены в больницу, рассказали в пресс-службе областной госавтоинспекции. ДТП произошло около 16.00 (13.00 мск) в субботу в Омском районе. Выяснилось, что 59-летний водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 324) на подъезде к деревне Березянка не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся. В этот момент в салоне находились восемь пассажиров. "В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков, его пассажиры - девочка 2014 (года рождения – ред.), девушка 2007, женщины 1982, 1990, 1995 и мужчины 1995 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в пресс-службе. Полиция выясняет причины ДТП.

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омская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область