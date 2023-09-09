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В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет - РИА Новости, 09.09.2023
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17:35 09.09.2023 (обновлено: 17:39 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/avtobus-1895217414.html
В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет
В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет - РИА Новости, 09.09.2023
В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет
Рейсовый автобус с восемью пассажирами, двигавшийся к деревне Березянка Омского района Омской области, улетел в кювет и перевернулся, семь пассажиров доставлены РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:35
2023-09-09T17:39
происшествия
омская область
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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Рейсовый автобус с восемью пассажирами, двигавшийся к деревне Березянка Омского района Омской области, улетел в кювет и перевернулся, семь пассажиров доставлены в больницу, рассказали в пресс-службе областной госавтоинспекции. ДТП произошло около 16.00 (13.00 мск) в субботу в Омском районе. Выяснилось, что 59-летний водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 324) на подъезде к деревне Березянка не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся. В этот момент в салоне находились восемь пассажиров. "В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков, его пассажиры - девочка 2014 (года рождения – ред.), девушка 2007, женщины 1982, 1990, 1995 и мужчины 1995 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в пресс-службе. Полиция выясняет причины ДТП.
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет

В Омской области автобус с восемью пассажирами улетел в кювет и перевернулся

© Фото : Госавтоинспекция Омской области/TelegramРейсовый автобус улетел в кювет и перевернулся в Омском районе
Рейсовый автобус улетел в кювет и перевернулся в Омском районе - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : Госавтоинспекция Омской области/Telegram
Рейсовый автобус улетел в кювет и перевернулся в Омском районе
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Рейсовый автобус с восемью пассажирами, двигавшийся к деревне Березянка Омского района Омской области, улетел в кювет и перевернулся, семь пассажиров доставлены в больницу, рассказали в пресс-службе областной госавтоинспекции.
ДТП произошло около 16.00 (13.00 мск) в субботу в Омском районе. Выяснилось, что 59-летний водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 324) на подъезде к деревне Березянка не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся. В этот момент в салоне находились восемь пассажиров.
"В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков, его пассажиры - девочка 2014 (года рождения – ред.), девушка 2007, женщины 1982, 1990, 1995 и мужчины 1995 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в пресс-службе.
Полиция выясняет причины ДТП.
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